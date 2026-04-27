お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリが２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。華々しい受験歴を明かした。

今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！ 今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。中学受験で偏差値７１の桐朋中に合格。桐朋高を経て慶大法学部に進学したケムリは「とある塾が中学受験では最強と言われていて。ＳＡＰＩＸという塾なんですけど、僕は小学４年から通ってました」と明かした。

「クラスがとにかく多いんですよ。１クラス２０名で生徒数が多いところは１学年２０クラス以上あって。そのクラスが全部、成績で分けられてるんです」と続けると「Ａから始まって、Ａ、Ｂ、Ｃと上がっていって、上の方になると、α（アルファ）ってクラスになるんですけど、α１、α２、α３とかになって、α１は本当に天才たちの集まりみたいな。このクラスが定期テストでどんどん入れ替わっていくんです。小学生が常に競争させられるっていう…」と説明した。

「ケムリはどこまで行った？」と聞かれると「僕はα２まで行きました」と即答。「実はＳＡＰＩＸに入ってるだけですごいんです。入塾テストがあって、ＳＡＰＩＸのはお金もかかるんですよ。３３００円かかる」と話した。

さらに「僕の友達でα１にいた友達はトップオブトップの開成中学に行きましたけど、深夜２時まで勉強してました。小６で」と話すと「ＳＡＰＩＸのカリキュラムは特殊で宿題をたくさん出すんですよ。でも、チェックされないんです。宿題やらなくても怒られない。ただ、クラスが勝手に下がっていくという…」と、その厳しさを明かしていた。