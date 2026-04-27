香取慎吾が自身のInstagramを更新し、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前 ＋ 刀が正式表記）との2ショットを公開した。

【写真】東京公演の千秋楽を迎えた香取慎吾が楽屋を訪れた草なぎ剛とのリラックスした雰囲気の2ショットを公開

■草なぎ剛が香取慎吾の楽屋を訪問「褒められちゃった」

香取慎吾が主演舞台の東京公演を完走した。4月9日から26日まで、東京・日本青年館ホールで上演された舞台『新宿発8時15分』。その千秋楽という大きな節目に、草なぎが姿を現した。

香取は「つよぽんに グルーヴ出ちゃってたよ すごく良かったよぉ！と褒められちゃった」と綴り、喜びを報告。併せて公開されたのは、鏡越しにスマートフォンを構える黒Tシャツ姿の香取と、その後ろでオリーブグリーンのワークジャケットにネイビーのキャップを纏い、両手を広げて茶目っ気たっぷりにポーズを決める草なぎの姿だ。

香取の穏やかな表情からは、東京公演千秋楽を終えてホッとした心境が滲み、背後から香取を包み込むような草なぎの微笑みからは、長年の盟友に対する深い労いの念が伝わってくる。

SNSには「つよぽんの声で再生される感想最高」「しんつよ嬉しい！」「しんつよ尊い」「2ショット嬉しい」「しんつよ愛に癒される」といった歓喜の声が集まっている。

■生田斗真「お久しぶりです。シンゴカトリセンパイ」と2ショットを公開

生田斗真が「お久しぶりです。シンゴカトリセンパイ」とリスペクトに満ちた言葉と共に自身のInstagramに投稿したのは、香取慎吾とのモノクロ2ショットだ。笑顔で生田の肩に手を回す香取と、その偉大な先輩を指差しながら弾けるような笑みを見せる生田が写し出されている。

SNSには「まさかの2ショット！」「感動！」「ふたりの再会に乾杯」「こんな貴重な2ショットが見れるなんて！」といった声が集まっている。