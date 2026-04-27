「大きくなった」中川翔子、“ハイハイとおすわりが上手に”双子の成長を喜ぶ！「めちゃくちゃ可愛い」
タレントの中川翔子さんは4月26日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちの成長した様子を公開しました。
【写真】双子の成長した姿
コメントでは「こんな可愛い双子ちゃんが寄ってきたら幸せ過ぎて嬉しすぎる」「そろそろヤンチャになってくるよー」「目がまっったく同じでビックリした！目の部分チェンジしても分からない！さすが双子!!」「弟くんの毛が、フサフサになりましたね」「かわいい！しょこたんそっくり」「大きくなった」「めちゃくちゃ可愛い」「翔子さん、マジで20代に見えます!!」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】双子の成長した姿
「かわいい！しょこたんそっくり」中川さんは「ふたごたちが、ハイハイとおすわりが上手になってきて おいで！と手をたたくと2人とも、来るようになりました！かわいい〜めちゃくちゃかわいい」とつづり、17枚の写真を投稿。双子を両腕で抱っこした姿や、双子それぞれの顔がアップになった写真などが見られます。とてもかわいらしいオフショットばかりです。
「ママ争奪戦とおもちゃ争奪戦」25日には「ママ争奪戦とおもちゃ争奪戦がはじまりました双子」「ふたりとも膝に登ってきてダブル抱っこになります最近」などと報告していた中川さん。こちらにもさまざまなオフショットを掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)