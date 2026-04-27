キンプリ永瀬廉が親友の結婚式に出席！ディオールのスーツを着こなすプライベートショットに「かっこよすぎる」「ビジュ完璧」「スタイル良すぎ」「最上級に素敵」の声

【写真】ディオールのスーツを着こなす永瀬廉／永瀬廉のプライベートショット

King & Princeの永瀬廉が自身のInstagramを更新し、親友の結婚式に参列した際のプライベートショットを公開。洗練されたスーツ姿と自然体な表情が注目を集めている。

■永瀬廉、親友の結婚式でのスーツ姿を披露

投稿では「親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな スーツはDiorさんで選ばせていただきました」とコメントし、6枚の写真を公開。

街中で撮影されたカットでは、ブラックスーツに身を包み、すらりとしたスタイルが目を引く全身ショットや、美しい横顔を収めたカットを披露。手にクラッチバッグを持ち、シンプルながらも上品な装いが印象的だ。

さらに、自然光の下でのセルフィーでは柔らかな表情を見せ、フォーマルな装いとのギャップも感じさせている。

■友人との集合ショットも公開

後半には、結婚式での友人たちとの集合ショットも投稿。新郎新婦を囲んだ華やかな空間で、リラックスした笑顔を見せており、特別なひとときを過ごした様子が伝わってくる。

フォーマルな場にふさわしい品のある佇まいと、飾らない素顔の両面が垣間見える投稿となっている。

ファンからは「スタイル良すぎ」「スーツ似合ってる」「ビジュ完璧」「かっこよすぎる」「さすがの着こなし」「最上級に素敵」などの声が寄せられている。

■「彼氏感やばい」と話題の永瀬廉のプライベートショット