「頑張って」「可愛くて面白くて元気が貰える」

そんなコメントとともに28万再生を記録したのは、2匹の猫が向き合うワンシーン。その姿があまりにも『本格的』だったことで、見た人たちを驚かせることになりました。いったいどんな光景が繰り広げられたのでしょうか？

【動画：真剣な表情で向かい合う『2匹の猫』…あまりにもカッコいい『本格的なポーズ』】

ボクシング始めました

Instagramアカウント「かげぽぽ（@kagepopo0927）」に投稿されたのは、キジトラのぽぽ丸さんと白黒の景虎さんが向かい合う様子です。投稿主さんによると「うちの猫、ボクシングを始めました」とのこと。

ぽぽ丸さんは、どっしりとした下半身をしっかりと地につけ、安定した立ち位置を確保。左手を胸の前に掲げ、右手はやや下に構えるという、「どこで習ったの？」と聞きたくなるような完璧な構えを見せていたんだとか。

1発KOなるか？

一方の景虎さんは、しっぽをゆらりと揺らしながら「こいよ」と言わんばかりの余裕の表情。その挑発を受けたぽぽ丸さん、右手を振り上げたかと思うと……なんと両手を繰り出す怒涛の攻撃！

景虎さんの上半身にヒットしましたが、景虎さんもすかさず右の拳で応戦したそうです。左頭部に一撃をくらったぽぽ丸さんは、いったん構えを立て直してからペロリと舌を出し、「おぬし、やるな……」とでも言いたげな渋い表情を見せたんだとか。

ふだんのふたり

ぽぽ丸さんの攻撃が続くか……と思いきや、ぽぽ丸さんはゆっくりと腕を下ろしたといいます。冷静に相手を見つめ続ける景虎さんを前に、「勝てない」と悟ったのでしょうか。こうして、猫ボクシングは静かに幕を閉じました。

ボクシングでは真剣に向き合うふたりですが、ふだんは仲良く寄り添っているのだとか。同じタイミングで投稿主さんのおうちに迎え入れられたというふたり。そんな絆があるからこそ、このガチンコ勝負も愛情たっぷりに見えてしまいます。

コメント欄は「可愛いボクサー」「ぽぽちゃん、ボクサーの構えはカッコいい！…けどお腹は可愛い」「コレ以外のBGMはない」など、温かい声援であふれています。

保護猫だった2匹が、おうちに来てからの穏やかな生活を発信しているInstagramアカウント「かげぽぽ」。いつも仲良く寄り添うふたりの日常は、今日も見る人の心を元気にしてくれそうです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「かげぽぽ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。