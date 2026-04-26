千原兄弟・千原ジュニア、ケンドーコバヤシが２１日に放送された読売テレビ「にけつッ！！」に出演した。

ジュニアは、驚きの行動をしていたというブレーク芸人の情報を明かした。

「こないだ『それ、マジで？』って言うたんやんけど…。俺がやってる番組のスタッフが言うててんけど。ラジオ局で、ロビーの外で、あるタレントさんを待ってたんやって。ほんなら、向こうからチャンス大城が（ビルに）入っていったんやって」と切り出した。

スタッフは、昨年の「Ｒ−１グランプリ２０２５」で史上最年長ファイナリストとなり、遅咲きブレークを果たしたチャンスを目撃したという。 「番組のスタッフとチャンスは面識がないのよ。チャンスから見たら一般の男性がビルの前に立ってるだけやから。（スタッフは）『チャンスさんや』と思いながら見てたんやて。ほんなら、そのビルの中に、募金箱があったんやて。（周りには）誰もいいへんねんで？チャンスが財布を出して、全額入れんねんて…。財布の中身を募金箱に全額入れて」と明かし、驚かせた。

ジュニアは「めっちゃゴツいカバン持ってるやん？いつも。小道具を入れる…。それを開けだして、そっから、また金目のもんを全部入れて…」と、チャンスは財布の中身と金目のものを投じると募金箱に一礼して静かに去って行ったという。

つづけて「誰も見てへんねんで？いや…、あいつ、まだまだ（ブレーク）行くな…」と苦笑。ケンコバも「まだまだ行く！徳を積みすぎやわ…。はぁー…。徳は積まな、あかんな…。ホンマに」とうなずいた。

さらに、ジュニアは「あいつ、毎年、俺の誕生日にプレゼントを。俺の息子に送ってくんねん。もう息子がキャッキャ言うて（喜んでる）」と述懐。ケンコバは「それはチャンスつかみますよ…」とチャンスの人柄に感心していた。