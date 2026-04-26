「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）

体重無差別で行われた。パリ五輪６０キロ級銅メダルで身長１５４センチの永山竜樹（パーク２４）が、身長１８３センチ、体重１１２キロの小川竜昂（日本製鉄）に敗れ、初戦敗退となった。１勝とはならなかったが、伝統の大会に最軽量級で挑戦し「日本武道館で重量級の選手と戦えて幸せな時間。貴重な経験ができた」と充実感に浸った。

動き続けた。重量級の体力が残る試合前半は我慢の時間。投げられそうになっても体をひねってかわし、耐え続けた。後半からは積極的に技を仕掛け、ギアをアップ。腹ばいになった身長２９センチ、体重５２キロ差のある相手をひっくり返すなど怪力を見せつけ、会場を沸かせた。

最後は相手に内股で有効を奪われ、敗退。「めちゃくちゃしんどい。死ぬかと思った。ずっと動いていけないので」と笑いつつ、「楽しい試合でしたけど、きつかった」と滝のようにあふれる汗を拭った。

３度目の全日本選手権が終わった。今後は自身の階級に戻り、世界選手権（１０月、バクー）に照準を合わせていく。連覇なら、目標の２８年ロサンゼルス五輪の選考レースで大きくリードできる大一番だ。今月に第２子が誕生した柔道家は「家族も１人増えてますます負けられない。家族のためにも勝ちたい」と気持ちを込めつつ、「ロサンゼルス五輪金メダルを取って、この舞台に戻ってきたい」と、全日本選手権のリベンジの気持ちも忘れていなかった。