シングルマザーの妹に「今回だけ」と言われて援助していたら30万円近くに…。母子世帯向けの支援制度をすべて教えてください。

シングルマザーが直面しやすいお金の悩みとは

シングルマザーの家庭では、収入源が一つに限られることが多く、生活費や教育費の負担が重くなりがちです。特に子どもが小さい場合は、フルタイムで働くことが難しく、収入が安定しないこともあります。また、急な出費が重なると、家計が一気に苦しくなることも珍しくありません。

その結果、家族や親戚に頼るケースもあります。しかし、個人間の援助は一時的な解決にはなっても、長期的な安定にはつながりにくいです。負担が積み重なると、援助する側の生活にも影響が出てしまいます。こうした状況を防ぐためにも、公的な支援制度を活用することが重要です。



必ず知っておきたい母子世帯向けの主な支援制度

日本には、シングルマザーの生活を支えるための制度が複数あります。代表的なものが「児童扶養手当制度」です。これは、ひとり親家庭に支給される手当で、所得に応じて支給額が決まります。

次に「児童手当制度」があります。これはすべての子育て世帯が対象ですが、母子世帯にとっても重要な収入源です。高校生年代までの子どもを対象に、年6回（2ヶ月分ごと）支給されます。

医療費の負担を軽減する「ひとり親家庭等医療費助成制度」も見逃せません。自治体によって内容は異なりますが、子どもや親の医療費が無料または一部負担になる場合があります。病院にかかる機会が多い家庭では、大きな助けになります。

さらに、「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」もあります。これは、生活費や子どもの進学費用などを低金利または無利子で借りられる制度です。急な出費が必要な場合でも、民間の高金利な借入を避けられる点がメリットです。



見落としがちな支援や自治体独自の制度

国の制度だけでなく、自治体ごとの支援も充実しています。たとえば、保育料の減免や公共料金の割引、住宅手当などが挙げられます。これらは地域によって内容が異なるため、住んでいる市区町村の窓口で確認することが大切です。

また、就労支援も重要な制度の一つです。資格取得のための給付金や、職業訓練を受けながら生活費の一部を支給してもらえる制度もあります。これを活用することで、将来的に安定した収入を得やすくなります。

制度を知らないままだと、本来受けられるはずの支援を逃してしまいます。情報収集を積極的に行い、必要に応じて役所の相談窓口を利用することが、生活の安定につながります。



家族で支え続ける前に制度の活用を優先しよう

シングルマザーを支えたいという気持ちは大切ですが、個人の援助だけに頼ると、支える側も疲弊してしまいます。まずは公的制度を最大限に活用することが、双方にとって現実的な解決策です。

もしすでに金銭的な援助が続いている場合は、一度状況を整理し、どの制度が利用できるのか一緒に確認してみるとよいでしょう。役所の相談窓口に同行するのも一つの方法です。制度を活用すれば、家計の負担が軽くなり、将来的な不安も減らせます。

支援は「続けること」よりも「適切な方法で行うこと」が重要です。公的制度を上手に取り入れながら、無理のない形で支え合うことが、長く安定した生活につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー