乗客１０６人と運転士が死亡し、５６２人が負傷した２００５年のＪＲ福知山線脱線事故は２５日、発生から２１年となった。

理容師の西野勝善さん（５６）は、事故で犠牲になった母・節香さん（当時６３歳）が切り盛りしていた「ヘアーサロンにしの」（兵庫県西宮市）を守り続けている。「母に少しでも近づきたい」との思いを胸に。（阪神支局 竹村文之）

あの日、節香さんと、父の道晴さん（８６）が夫婦で経営していた店は、定休日だった。母は大阪で理容の講習会に参加するため、事故を起こした列車の２両目に乗り、帰らぬ人となった。

店はニュータウンの真ん中にある。１９８５年、夫婦は開発中だったこの街を選び、自宅を兼ねた店を構えた。翌年、福知山線の西宮名塩駅が開業すると、カラーリングやパーマを得意とする節香さんの腕前が評判を呼び、客が集まった。

母が憧れの存在だった勝善さんは、小学生の頃から店の掃除を手伝い、理容の道に進んだ。専門学校を出て店で働き始めたが、母は厳しかった。「全然あかん」「私をちゃんと見とき」と叱られた。

母は、理容の競技大会で何度も上位に入るなど技術は優秀。そのうえ、陽気な人柄で「お客さんを喜ばせることに妥協を許さない人だった」。いつか、一人前として認められたい――。事故がそんな願いを断ち切った。

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事故の約１週間後、営業を再開した。「母と同じようにはできませんが、僕でよければ」。そう断りを入れながら、ハサミを動かした。客の笑顔と感謝の言葉が、心にしみた。懸命に働くことで、事故を思い出さないようにしてきた。事故を起こしたＪＲ西日本への特段の感情はない。「時間は取り戻せない。前向きに生きよう」と考えてきた。

事故の数年後、高齢になった父から経営を任された。支えになったのは母が遺（のこ）した客の情報を記録したメモ。髪質に応じて使い分けるパーマ用薬剤の種類、配合の割合が一人一人について事細かく記されていた。

「恥ずかしい仕事はできん」。店に飾っている母の写真のもとで気持ちを奮い立たせ、自分なりの持ち味を加えようと頑張ってきた。

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この２１年間でニュータウンは高齢化し、人口も減った。店は古くなったが、母の常連客専用のいすは、革を張り替えながら使っている。父は、母が愛用した大小８丁のハサミを磨く。客は３人ほどの日もあるが、「ファンが通ってくれる限りは、ずっと守っていく」と決めている。

２５日午前、道晴さんと兵庫県尼崎市の事故現場に整備された追悼施設「祈りの杜（もり）」での追悼慰霊式に参列し、「同じような事故を繰り返さないように」と願った。命の尊さを改めて胸に刻み、午後からはいつものように店を開けた。