４人組ロックバンド「ＬＩＮＤＢＥＲＧ（リンドバーグ）」が２５日、東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩで２６日に開催予定だったライブを、メンバーの体調不良のため中止すると公式サイトで発表した。

以下、発表全文

ＬＩＮＤＢＥＲＧ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６「Ｈｅｌｌｏ！ Ｎｅｗ Ｄａｙｓ」

２０２６年４月２６日（日）ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩ公演

開催見合わせのお知らせ

いつもＬＩＮＤＢＥＲＧを応援いただきありがとうございます。

明日、４月２６日（日）ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＲＯＰＰＯＮＧＩにて開催予定でしたＬＩＮＤＢＥＲＧ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６「Ｈｅｌｌｏ！ Ｎｅｗ Ｄａｙｓ」ですがメンバーの体調不良により万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し公演を中止とさせていただきます。

現在、振替公演の開催に向けて関係各所と調整を進めておりますがスケジュール等の都合により、振替公演の開催が叶わない場合もございます。

詳細につきましては５月中旬を目処にオフィシャルサイト等にてご案内いたします。

振替公演や払い戻しのお手続きには、お手元のチケットが必要となりますので、大切に保管くださいますようお願いいたします。

改めまして、このたびは公演の開催見合わせによりご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫びいたします。

本公演を楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ＬＩＮＤＢＥＲＧ

株式会社ＲＯＣＫＧＵＩＬＤ