お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。体調不良でラジオ番組を欠席したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）についてコメントした。

オープニングトークで、伊達が「バナナマンの日村さんがね、今体調不良で」と日村について言及。富澤は「どうしちゃったんでしょうね」も心配した。

伊達は「TBSラジオのバナナムーンも2週連続で休んでいる」と現状を説明し、「連絡してみたんですけど、ちょっと休んでいるのかな、まだなんのアレもないですけど、返信も。『バナナサンド』やっていますからね、我々と一緒に。元気な日村さんに（会いたい）、いや心配ですよ」と気遣った。

富澤も「食べる仕事が多いから、何かしらね」と心配。伊達が「なんか熱が出てるみたいね、どうやら」と応じると、富澤は「心配なことしかないじゃないですか、もう」ともらした。

日村は24日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）を欠席。2週連続の欠席となり、相方の設楽統は「体調不良。そんなたいしたことじゃないんだけど、熱が出ちゃって」と状況を説明していた。