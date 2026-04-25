元NHKでジャーナリスト・池上彰氏（75）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。就職活動中、最終面接で落とされた会社をぶっちゃけた。

慶大経済学部を卒業後、1973年にNHKに記者として入局。社会部記者として、警視庁、気象庁、文部省、宮内庁を担当。ニュースキャスターなどを経て、2005年3月に54歳で早期退職。フリーランスでジャーナリストとして活動している。

パーソナリティーの和田アキ子が「NHKにはなんで入られたんですか？」と直球質問。すると、池上氏は「これはね、当時、新聞社とNHKだけが就職協定を守っていて、大学4年の7月1日、朝日、毎日、読売、共同通信、NHKの5社が一斉試験やるんですよ。一社しか受けられないんですよ。なので、新聞社とNHKの両方に願書を出しておいて、ギリギリまで“どっち行こうかな”って、悩んでいたんですけど。NHKに入ると必ず地方の放送局から始まりますから、“あ、地方で記者をやるという夢がかなうんだ”と思って、NHKの試験を受けに行ったということですね」と経緯を説明した。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「NHKだけ受けたということですね？」と聞くと、池上氏は「いや、厳密に言うと、某民放ラジオ局。ニッポン放送のライバルの某民放局が学校推薦で“受けませんか？”と言って行ってですね、最終5次面接で、ちょっと落ちたんですね。私1人だけ」と明かした。

垣花アナは「その放送局の人は今ショックでしょう」と指摘すると、池上氏は「あの頃、若葉町にあった放送局。今、浜松町の方にあります」と文化放送であることをぶっちゃけた。

垣花アナは「まだ恨みをお持ちですね」とニヤリ。池上は「呼ばれたんです、フリーになったときに。“ざまあ見ろ”って。その話もしたんです。“この放送局落ちたんです”って言ったら、まあ喜んでくれて、皆さんが」と笑った。