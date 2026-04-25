フリーアナウンサー有働由美子（57）と井ノ原快彦（49）が24日放送のテレビ朝日系特番「有働イノッチの探険！世界遺産」に出演。お互いのイメージを明かした。

同番組はNHK「あさイチ」でMCを務めていた名コンビが8年ぶりに復活。米ハワイを舞台に、キラウエア火山など2人が目の当たりにした自然の壮大さや感動を伝えた。

ハワイを移動中、スタッフから「お互いのことをひとことで表すなら？」という質問をされた。

有働は井ノ原について「かっこいい」と答え、井ノ原の気を使うポイントを褒めた。「それに合うような返しが必要だよ」と井ノ原にやんわりと“圧”をかけて回答を待っていた。

井ノ原は有働について「失礼だったらごめんなさいね。なんか、少女というかね、なんだろう。ものすごくピュアな部分を持っている人だと思いますけどね」と語った。

有働は「太文字でテロップ入れてください」と番組に注文し、上機嫌だった。

井ノ原は「これが“Aパターン”です」とボケると、有働は「おい！Aパターンだけでいいよ」とつっこみ、和やかなムードでハワイを移動していた。