ヤクルトは中日にサヨナラ負けを喫した

■ 中日 6ー4 ヤクルト（24日・バンテリンドーム）

首位のヤクルトは24日、敵地での中日戦に逆転サヨナラ負けを喫した。9回に3点を失ったが、ファンは池山隆寛監督の敗戦直後の行動に「やばい」と心をうたれていた。

4-3でリードした9回、マウンドにあがったのは星知弥投手だった。星は細川成也外野手に左前打、川越誠司外野手に左翼への二塁打を浴びるなど1死二、三塁とされると、村松開人内野手にサヨナラ3ランを浴びた。

連敗が6で止まり、歓喜にわくバンテリンドーム。大歓声のなかヤクルトのナインは肩を落とした。池山監督はベンチの前の最前列に歩み出て、全選手を出迎えて、肩を叩くなど激励している様子が中継映像にも映っていた。

この振る舞いにファンも感動。SNS上には「あのへんが強い証」「労っている」「ひとりひとり背中ぽんして笑顔で迎えてたの見て泣いた」「管理者として素晴らしい」「めちゃいい監督やんけ」「やばい」「尊敬します」「じーんとした」といったコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）