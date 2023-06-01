【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center 【ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー】 2027年1月 配信予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」について、街の様子やNPCを公開した。

公開された街は「白銀のワンダラー」の舞台となる第四世界のプレイヤータウンの様子。ファンタジックな街並みの様子が多数公開されており、中には街の真ん中に穴が空いている場所なども確認できる。

また、猫のような外観の二足歩行のNPC種族が公開。猫型NPCが住んでいそうな立体的な街のアートも明かされた。

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

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