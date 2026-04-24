『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』9.11公開＆予告解禁 前編は本日より公開
本日4月24日より上映がスタートした『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編。その続編となる後編が、9月11日に公開されることが決定した。併せて、予告映像・第1弾キービジュアル・ムビチケが一挙解禁された。
【動画】9.11公開決定！ 『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』予告
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。約11年にわたり紡がれてきた物語が、『最終楽章』前後編をもってついに完結を迎えることとなる。
後編の予告映像では、本作の主人公・黄前久美子とそのライバル・黒江真由が中心に描かれ、二人のセリフとあいまって“最後の演奏”へ向けた葛藤と覚悟が伝わってくる内容となっている。幼少期の真由や、全国大会の会場である名古屋国際会議場 センチュリーホールを見上げる吹奏楽部の幹部キャラクターたちなど、新規カットも多数収録されており、見どころ満載の映像に仕上がっている。
初解禁となった後編キービジュアルには、「譲れない、想い 揺るがない、誓い」というキャッチコピーとともに、ユーフォニアムを演奏する久美子と真由の姿が描かれている。固い決意を感じさせながらも、どこか不安をにじませた表情が印象的なビジュアルとなっている。
後編第1弾ムビチケはキービジュアルを使用したデザインとなっており、特典として「久美子と一緒にお出かけ！」クリアファイルが付属する。久美子が秀一、麗奈、真由、奏とともに過ごすひとときを切り取られている。
『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』は公開中。『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』9月11日公開。
【動画】9.11公開決定！ 『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』予告
『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。約11年にわたり紡がれてきた物語が、『最終楽章』前後編をもってついに完結を迎えることとなる。
初解禁となった後編キービジュアルには、「譲れない、想い 揺るがない、誓い」というキャッチコピーとともに、ユーフォニアムを演奏する久美子と真由の姿が描かれている。固い決意を感じさせながらも、どこか不安をにじませた表情が印象的なビジュアルとなっている。
後編第1弾ムビチケはキービジュアルを使用したデザインとなっており、特典として「久美子と一緒にお出かけ！」クリアファイルが付属する。久美子が秀一、麗奈、真由、奏とともに過ごすひとときを切り取られている。
『最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編』は公開中。『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』9月11日公開。