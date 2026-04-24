NGT48喜多花恵、東京マラソン2026完走を報告 「にいがたハウス」にサイン入りTシャツ贈呈
NGT48の喜多花恵が、３月１日に開催された「東京マラソン2026」の完走を報告するため、新潟市内のドナルド・マクドナルド・ハウス「にいがたハウス」を訪問。NGT48メンバーのサインと自身のコメントが入ったTシャツを贈呈した。
メンバー全員のサイン入りTシャツを贈った喜多花恵
喜多はこれまで、「青いマックの日」での募金活動やチャリティラン＆ウォークへの参加をはじめ、今年2月にはドナルド・マクドナルド・ハウス 東大ハウスを訪問。3月にはDMHCランナーとして東京マラソン2026に出場し、見事完走を果たしていた。
今回初めて訪れた「にいがたハウス」について喜多は、「新潟の天候に合わせて作られた明るく開放的な作りが、気持ちも明るくさせてくれるように感じました。生活に欠かせない“衣食住”をサポートしてもらえるのは、とても心強いのではないかなと思います」と印象を語る。
さらに、「『家にいる時と同じような“日常”を過ごせるように』という思いが感じられたり、利用者の方の想いがつづられている『つぶやきノート』からも、温かな空間が大変な日々の中で心の支えになっていることが伝わってきました」と、施設の役割に理解を深めた様子だった。
ハウス見学後、今後の取り組みについて問われると、「折り紙やパッチワークなど、ボランティアの方が作られた作品でハウス内が明るく装飾されているのが印象的でした。季節を感じられるものや、動物・キャラクターなど、子どもたちが笑顔になれるものが特に多かったように思います。私の作ったものでも喜んでいただけるなら、ぜひお持ちしたいです」と意欲を見せた。
また、「今後も誰かが前を向けるきっかけになれるような、勇気を届けられる走りができたらうれしい」と語り、マラソン活動の継続にも前向きな姿勢を示した。今回の訪問の模様は、27日午後9時から放送のFM新潟『NGT48のえっさこいさRADIO』でも語られる予定となっている。
メンバー全員のサイン入りTシャツを贈った喜多花恵
喜多はこれまで、「青いマックの日」での募金活動やチャリティラン＆ウォークへの参加をはじめ、今年2月にはドナルド・マクドナルド・ハウス 東大ハウスを訪問。3月にはDMHCランナーとして東京マラソン2026に出場し、見事完走を果たしていた。
さらに、「『家にいる時と同じような“日常”を過ごせるように』という思いが感じられたり、利用者の方の想いがつづられている『つぶやきノート』からも、温かな空間が大変な日々の中で心の支えになっていることが伝わってきました」と、施設の役割に理解を深めた様子だった。
ハウス見学後、今後の取り組みについて問われると、「折り紙やパッチワークなど、ボランティアの方が作られた作品でハウス内が明るく装飾されているのが印象的でした。季節を感じられるものや、動物・キャラクターなど、子どもたちが笑顔になれるものが特に多かったように思います。私の作ったものでも喜んでいただけるなら、ぜひお持ちしたいです」と意欲を見せた。
また、「今後も誰かが前を向けるきっかけになれるような、勇気を届けられる走りができたらうれしい」と語り、マラソン活動の継続にも前向きな姿勢を示した。今回の訪問の模様は、27日午後9時から放送のFM新潟『NGT48のえっさこいさRADIO』でも語られる予定となっている。