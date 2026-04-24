溝端葵、究極のボディメイクで挑む待望の初写真集発売決定!! 灼熱のスリランカで魅せる「進化した美尻」と究極のくびれ

溝端葵1st写真集が7月17日（金）に発売決定

南アジアの楽園・スリランカで魅せた、進化したカラダと素の表情

昨年3月の『週刊プレイボーイ』でのデビュー以来、瞬く間に数々の表紙を席巻。わずか1年でトップグラビアアイドルの座を射止めた溝端葵の待望の1st写真集『タイトル未定』（集英社）が、7月17日（金）に発売することが決定した。

溝端葵 © Takeo Dec.／集英社

撮影の舞台は南アジアの楽園・スリランカ。30℃を超える灼熱の太陽のもと、大胆な衣装に身を包み、自然体の魅力を存分に発揮している。

溝端葵 © Takeo Dec.／集英社

本作に向けて徹底したボディメイクを敢行。パーソナルジムで鍛え上げた、より美しくボリュームを増したヒップと、鋭く引き締まったくびれは必見だ。王道のビキニやホテルでのランジェリー姿に加え、自慢の曲線美が際立つTバックショットなど、写真集ならではの挑戦的なカットも多数収録されている。

溝端葵 © Takeo Dec.／集英社

スリランカの壮大な自然に溶け込み、時に無防備でリアルな表情を見せる彼女。まるで共に旅をしているような没入感を味わえる、記念すべきデビュー作となっている。

【プロフィール】

溝端 葵（みぞばた・あおい）

2001年5月3日生まれ 大阪府出身 身長163cm

特技＝ダンス、セルフジェルネイル

2025年3月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューし、同年5月に表紙に大抜擢される。その後、他誌媒体含め軒並み表紙を飾る。ショートドラマ「一緒に帰る？」（CAL DORAMA）で主演を務めるなど、俳優業にも積極的に取り組む。

公式X【@aoi_mizobata】

公式Instagram【@aoi_mizobata】

公式TikTok【＠aoi_mizobata】

溝端 葵さんコメント

「ついに、念願の1st写真集の発売を皆さんにお伝えできて、本当に胸がいっぱいです。初めて訪れた場所での撮影は新鮮で、自分でも知らなかった表情に出会えた気がします。自然体から少し大人な一面まで、今の私らしさがぎゅっと詰まった一冊です。ひとりでも多くの方に、この写真集が届いたら嬉しいです。」