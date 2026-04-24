いつもは夢とメルヘンに包まれたサンリオピューロランドが、閉園後にまさかの“サイコスリラー空間”へと闇堕ち。

サンリオピューロランドは6月6日、13日に、一般営業終了後の施設を舞台にした体験型イベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を開催。計2000枚限定のチケットが、4月25日に発売されます。

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「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」は東京・方南町を拠点とする「方南町お化け屋敷オバケン」（以下、オバケン）とサンリオピューロランドがタッグを組んで開催するリアル体感ホラーイベント。

11年目を迎える2026年は、完全新作となっており、“人間の狂気”をテーマにしたまったく新しいイマーシブ体験が待っています。

舞台は閉園後のサンリオピューロランド。参加者は謎の犯罪組織「サイカーズ」によって完全占拠されてしまった施設から脱出するため、7つのエリアに散りばめられた“ゲーム”での勝利を目指します。もし制限時間内にクリアできなければ、恐ろしい“罰ゲーム”も⋯⋯。

普段のメルヘンな雰囲気のピューロランドとは一線を画す狂気に満ちた異空間は、さながらサイコスリラー映画のよう。

またイベントに先駆け、スペシャルムービーがYouTubeにて公開中。恐怖の異空間へと変貌したピューロランドを、一足先に体感できます。

開催日時は6月6日、13日の19時から22時まで。参加チケットは前売りが7480円（税込）、当日券が8480円（税込）となっています。

前売り券の販売は4月25日の12時から開始され、当日券は前売り券が残った場合のみ、ピューロランド入口前受付にて当日18時30分より販売されます。

定員は各日1000人で、合計2000人。中学生以上が参加可能です。

（c） 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042407.html