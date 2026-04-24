良かれと思って用意したのに母娘の仲をぎくしゃくさせた車椅子。遺品整理の中で蘇ってきた思いとは？【著者インタビュー】

良かれと思って用意したのに母娘の仲をぎくしゃくさせた車椅子。遺品整理の中で蘇ってきた思いとは？【著者インタビュー】