レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が24日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・コスでランボルギーニのレースカーに乗っている姿を披露した。

「マシンに乗せてもらっちゃった〜〜〜」と、スーパーGT・GT300クラスに参戦するチーム「JLOC」87号車、ランボルギーニ・ウラカンの運転席にコスチューム姿で乗っている写真をアップ。

ハッシュタグで「supergt」「lamborghini」「jloc」「レースクイーン」「motorsport」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いですね〜」「みゆきちゃん可愛い〜」「Beautiful」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。