細田佳央太、倍賞千恵子ら『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』出演 主題歌は福山雅治が続投＆予告解禁

細田佳央太、倍賞千恵子ら『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』出演 主題歌は福山雅治が続投＆予告解禁