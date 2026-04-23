『日プ新世界』101人→50人に 1位は加藤大樹【「第1回順位発表式」結果一覧掲載】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#5が、23日午後9時からLeminoにて無料配信され、「第1回順位発表式」が行われた。次のステージに進む50人が発表された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第1回順位発表式は、3月26日から4月17日までの23日間に行われたオンライン投票、「グループバトル」での現場投票、「グループバトル」でのベネフィットを合算したポイントで決定。累計投票数は4120万8948票となった。
さらに、SEKAIプロデューサーから圧倒的な支持を受けた練習生は「グローバルランカー」として勝ち残ることができる。グローバルランカーは、SEKAIプロデューサーによる投票70％、国民投票30％の割合でポイントを算出し、上位12位に入るデビュー圏内ランカーとして選出される。
1位を獲得したのは、加藤大樹。「1位という数字をもらうと、自分が目指していた場所でもあるので、うれしいなっていう気持ちが一番の思いなのと、まだ『第1回順位発表式』ということで、油断できない状態なので、1位が似合う人になって、デビューまで頑張りたいと思います」と改めて誓った。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【順位一覧】
1位：加藤大樹
2位：釼持吉成
3位：阿部結蘭
4位：矢田佳暉
5位：パク・シヨン
6位：オ・シンヘン
7位：照井康祐
8位：ユ・ヒョンスン
9位：熊部拓斗
10位：アダムナガイ
11 位：倉橋吾槙
12位：飯塚亮賀
（※以下、デビュー圏外）
13位：土田央修
14位：小清水蓮
15位：濱田永遠
16位：小野慶人
17位：後藤結
18位：浅香孝太郎
19位：柳谷伊冴
20位：イ・ヒョンジェ
21位：横山奏夢
22位：アーチャー・ウイ
23位：杉山竜司
24位：大林悠成
25位：チェン・リッキー
26位：青沼昂史朗
27位：小林千悟
28位：小笠原 ジュゼッペ 慧
29位：板倉悠太
30位：田中蒔
31位：今江陸斗
32位：篠ヶ谷歩夢
33位：ユン・ジェヨン
34位：山下柊
35位：松田太雅
36位：藤牧大雅
37位：カク・ドンミン
38位：石田亮太
39位：岡田侑磨
40位：澤井星名
41位：南平達矢
42位：高橋空良（※高＝はしごだか）
43位：リュウ・カイチ
44位：リー・ウェイゼ
45位：森明育
46位：大瀬凜和
47位：ジュアン・ジェイ
48位：宇野海夢
49位：西崎柊（※崎＝たつさき）
50位：金安純正
（※以下、脱落）
51位：堀野蓮
52位：丸尾尋一郎
53位：平島輝
54位：ヨハン・エマニュエル
55位：堀尾聖
56位：本荘晃
57位：金田栄都
58位：岡本拓士
59位：高谷京平（※高＝はしごだか）
60位：岩城慎二
61位：佐藤碧空
62位：櫻井楓真
63位：宮里拓利
64位：中丸晏寿
65位：神元理丘
66位：市川大輝
67位：西田颯梓
68位：佐野由征
69位：黒崎貫汰（※崎＝たつさき）
70位：高城暖人（※高＝はしごだか）
71位：香月誠太
72位：水上琉偉
73位：増田倫希
74位：アギナルド・トリスタン・ジェームズ
75位：河合晃誠
76位：瑞慶覧太都
77位：岡田彪吾
78位：藤芳辰弥
79位：山根武蔵
80位：小林蓮翔
81位：オム・スアンカワーテン
82位：北林天虎
83位：東野蒼汰
84位：松田颯吾
85位：多比奏聖
86位：宮崎真佑
87位：村松遼空
88位：黄敬眞
89位：末川瑛太
90位：金倉拓未
91位：岡戸竜芽
92位：西山賢人
93位：シン・ジョンウク
94位：児島歩夢
95位：関敬次郎
96位：森井輝
97位：鳩場陸人
98位：甲斐陸也
99位：河邊晟
100位：高松敬祐（※高＝はしごだか）
101位：上野琉偉
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第1回順位発表式は、3月26日から4月17日までの23日間に行われたオンライン投票、「グループバトル」での現場投票、「グループバトル」でのベネフィットを合算したポイントで決定。累計投票数は4120万8948票となった。
1位を獲得したのは、加藤大樹。「1位という数字をもらうと、自分が目指していた場所でもあるので、うれしいなっていう気持ちが一番の思いなのと、まだ『第1回順位発表式』ということで、油断できない状態なので、1位が似合う人になって、デビューまで頑張りたいと思います」と改めて誓った。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【順位一覧】
1位：加藤大樹
2位：釼持吉成
3位：阿部結蘭
4位：矢田佳暉
5位：パク・シヨン
6位：オ・シンヘン
7位：照井康祐
8位：ユ・ヒョンスン
9位：熊部拓斗
10位：アダムナガイ
11 位：倉橋吾槙
12位：飯塚亮賀
（※以下、デビュー圏外）
13位：土田央修
14位：小清水蓮
15位：濱田永遠
16位：小野慶人
17位：後藤結
18位：浅香孝太郎
19位：柳谷伊冴
20位：イ・ヒョンジェ
21位：横山奏夢
22位：アーチャー・ウイ
23位：杉山竜司
24位：大林悠成
25位：チェン・リッキー
26位：青沼昂史朗
27位：小林千悟
28位：小笠原 ジュゼッペ 慧
29位：板倉悠太
30位：田中蒔
31位：今江陸斗
32位：篠ヶ谷歩夢
33位：ユン・ジェヨン
34位：山下柊
35位：松田太雅
36位：藤牧大雅
37位：カク・ドンミン
38位：石田亮太
39位：岡田侑磨
40位：澤井星名
41位：南平達矢
42位：高橋空良（※高＝はしごだか）
43位：リュウ・カイチ
44位：リー・ウェイゼ
45位：森明育
46位：大瀬凜和
47位：ジュアン・ジェイ
48位：宇野海夢
49位：西崎柊（※崎＝たつさき）
50位：金安純正
（※以下、脱落）
51位：堀野蓮
52位：丸尾尋一郎
53位：平島輝
54位：ヨハン・エマニュエル
55位：堀尾聖
56位：本荘晃
57位：金田栄都
58位：岡本拓士
59位：高谷京平（※高＝はしごだか）
60位：岩城慎二
61位：佐藤碧空
62位：櫻井楓真
63位：宮里拓利
64位：中丸晏寿
65位：神元理丘
66位：市川大輝
67位：西田颯梓
68位：佐野由征
69位：黒崎貫汰（※崎＝たつさき）
70位：高城暖人（※高＝はしごだか）
71位：香月誠太
72位：水上琉偉
73位：増田倫希
74位：アギナルド・トリスタン・ジェームズ
75位：河合晃誠
76位：瑞慶覧太都
77位：岡田彪吾
78位：藤芳辰弥
79位：山根武蔵
80位：小林蓮翔
81位：オム・スアンカワーテン
82位：北林天虎
83位：東野蒼汰
84位：松田颯吾
85位：多比奏聖
86位：宮崎真佑
87位：村松遼空
88位：黄敬眞
89位：末川瑛太
90位：金倉拓未
91位：岡戸竜芽
92位：西山賢人
93位：シン・ジョンウク
94位：児島歩夢
95位：関敬次郎
96位：森井輝
97位：鳩場陸人
98位：甲斐陸也
99位：河邊晟
100位：高松敬祐（※高＝はしごだか）
101位：上野琉偉