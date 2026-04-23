2児の母・青木裕子、夫・ナイナイ矢部からの豪華結婚記念日プレゼント披露「イベントを大事にしてくれる旦那様素敵」「ずっとラブラブで憧れの夫婦」と反響
【モデルプレス＝2026/04/23】フリーアナウンサーの青木裕子が4月22日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之からの結婚記念日のプレゼントを公開した。
【写真】43歳美人妻、ナイナイ矢部から贈られたフラワーアレンジメント
青木は「投稿できていなかった写真をまとめて」と記し、最近の写真を複数枚投稿。「結婚記念日でした。夫から花が届きましたよ。ありがとう」と記し、ピンクのバラやユリなどの豪華なフラワーアレンジメントを披露した。
そして、「しかし、当日はすっかり忘れて私は1人イタリアンを満喫してしまいました。今度夫婦で行きましょう」と結婚記念日の顛末をつづり、パスタの写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「イベントを大事にしてくれる旦那様素敵」「豪華なお花」「紳士な贈り物」「ずっとラブラブで憧れの夫婦」などと反響が寄せられている。
青木は、矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人妻、ナイナイ矢部から贈られたフラワーアレンジメント
◆青木裕子、夫からの結婚記念日プレゼント公開
青木は「投稿できていなかった写真をまとめて」と記し、最近の写真を複数枚投稿。「結婚記念日でした。夫から花が届きましたよ。ありがとう」と記し、ピンクのバラやユリなどの豪華なフラワーアレンジメントを披露した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「イベントを大事にしてくれる旦那様素敵」「豪華なお花」「紳士な贈り物」「ずっとラブラブで憧れの夫婦」などと反響が寄せられている。
青木は、矢部と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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