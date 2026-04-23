【「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」特別バージョン】 4月23日～ 期間限定で実施

東京ディズニーランドにて4月23日、マンダロリアンやグローグーの仮装をしたゲストたちが集結するイベントが開催された。

今回のイベントは、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」が、4月23日より期間限定で映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」にフィーチャーした特別バージョンとなることを記念して開催されたもの。

本稿では、今回の特別バージョンを記念して実施されたイベントの様子をフォトレポートとしてお届けする。イベントでは、特別に招待されたゲストたちに加え、一足先に「マンダロリアン」仕様となった同アトラクションを楽しめた。ゲストの中にはマンダロリアンやグローグーの仮装をした方もいたほか、多くの方がグローグーのグッズを身に着けており作品への愛を感じた。

特別バージョンとなったアトラクションの乗車時の様子は撮影できなかったものの、いちファンとして嬉しい内容だった。詳しくはネタバレになるので言えないが、短い時間の中にマンダロリアン（ディン・ジャリン）もグローグーも登場するし、ドラマシリーズなどにも出ていたアソーカ・タノも登場する。行く前にもう一度ドラマ「マンダロリアン」と「アソーカ・タノ」、アニメ「クローン・ウォーズ」などを見返すと、さらに楽しめるかもしれない。

また、同アトラクション前では4月23日～5月10日までの期間中、キャストが「MAY THE 4TH BE WITH YOU」（※）のフォトパネルを持ってゲストを迎えてくれる。一緒に撮影もできるので、アトラクションを含め興味のある方はぜひ訪れてほしい。

なお、「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の特別バージョンは期間中ランダムに実施される点に注意していただきたい。

※「MAY THE 4TH BE WITH YOU」とは劇中の「フォースと共にあれ」というセリフと語呂合わせで産まれた「スター・ウォーズの日（5月4日）」のこと

多数のゲストが特別に招待。本イベント限定で仮装が許可されていた

ディン・ジャリンさながらの方も多くいた

招待されたゲストが連れてきたグローグーは実際に動いて喋っていた。思わず集った報道陣もゲストも余りの出来栄えにみんなで歓喜するほどの出来栄え

フォトパネルを持ったキャストの方。一緒に撮影もしてくれる

「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」内部の様子。アトラクションの内容以外に変化はないが、いつ乗っても楽しい

特別バージョンは期間中、ランダムに実施されるので見れなかった方何度か挑戦してみてほしい。「マンダロリアン」「スター・ウォーズ」ファンなら嬉しい内容になっていると思う

「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」

【ポスター】公開日：5月22日 【あらすじ】

帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた存在グローグー。

帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、父子を超えた絆で結ばれたこの二人に託された…。

【ファイナル予告（日本語字幕版）】【場面カット】

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