焼くだけで絶品のヘルシーおかず「ブロッコリーと鶏むね肉のペペロン風」

今回ぐっちさん（@gucci.tckb）に教えていただいたのは、フライパンひとつで手軽に作れる、ブロッコリーレシピ。ブロッコリーは茹でずに焼くことで、香ばしさと食感がぐっと引き立ちます。へルシーなのに満足感のある一皿は、日々のごはんにも、GW前の体づくりにもぴったりです。

焼くからウマい「ブロッコリー」レシピ

こんにちは。ぐっち（@gucci.tckb）です。



この間まで寒かったと思っていたのに、気づけばもうすぐGW。

僕はというと、すでに短パン生活がスタートしました。暑がりなので、このままきっと11月くらいまで突っ走る気がします（笑）。





さて、最近の食品系ニュースといえば今年の4月から「という話題。そもそも“指定野菜”って何だろうと思って調べてみたところ、消費量が多く、国民生活にとって重要な野菜として国が指定しているものなんだとか。価格が大きく変動したときには、生産者への支援も行われて、安定供給につながる仕組みらしいです。つまり……ざっくり言うとってこと（たぶん）。でも実際、ブロッコリーって100円のときもあれば250円くらいのときもあったりしますよね。うちの娘がブロッコリー大好きなので、高いときは地味にダメージ大きかったんです……。これからはもう少し手に取りやすくなることを願いつつ、今回はをご紹介。白ワインにもよく合う一品です。

「ブロッコリーと鶏むね肉のペペロン風」

材料（2人分）

・ブロッコリー……1株（約250g）

・鶏むね肉（皮なし）……250g

・エリンギ……1本

・にんにく……1かけ

・鷹の爪……1本



【A】

・塩……小さじ1/2

・砂糖……小さじ1/2

・酒……大さじ1



・片栗粉……大さじ1と1/2

・オリーブオイル……大さじ1と1/2



【B】

・塩……2つまみ

・酒……大さじ3



【C】

・ブラックペッパー……適量

・オリーブオイル……適量

作り方

1. 鶏肉は食べやすい大きさにそぎ切りにし、ボウルに入れAを揉み込んで10分ほどおく。ブロッコリーは小房に分け、エリンギは食べやすい大きさに切り、にんにくは薄切り、鷹の爪は種をとりだす。

2. フライパンにオリーブオイル、にんにくと鷹の爪を入れ弱火にかける。

3. 香りがたったら鶏肉に片栗粉をまぶし、フライパンで焼き目をつけるように焼く。

4. 全体に焼き色がついたら、エリンギとブロッコリーとBを加え、蓋をして3分程蒸し焼きにする。

5. 蓋を開け、全体を混ぜ合わせながら炒め、水分がほとんどなくなったら器に盛り、お好みでCをトッピングする。

焼きブロッコリーのウマさ、ハマります！

ブロッコリーを茹でずに焼くと、独特の食感でめちゃくちゃおいしいんですよ。

蓋をして酒蒸しにすることで鶏むね肉もジューシーになるしホントに最高！



もちろん材料もスーパーヘルシーなので、トレーニー（トレーニング中）やダイエット中の方にもとってもおすすめです！（オイルは減らすなど加減してくださいね）



健康でおいしい料理で体を整えながら、暴飲暴食するであろうGWに備えましょう（笑）。



それではまた。