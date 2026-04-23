今日23日は、沖縄や九州から東海にかけては雨が降り、太平洋側では雷を伴って非常に激しい雨の降る所もあるでしょう。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、突風に注意、警戒が必要です。関東や北陸は昼頃から雨が降り出すでしょう。山火事が発生した岩手県を含め東北北部は空気の乾燥した状態が続きそうです。

今日23日 西日本・東日本は雨や雷雨 大雨の恐れ 東北北部は空気が乾燥

今日23日は、低気圧が西日本から東日本の南岸を東へ進む予想です。



沖縄や九州から東海にかけては雨が降り、太平洋側では雷を伴って非常に激しい雨の降る所もありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、突風に注意、警戒が必要です。関東や北陸は昼頃から雨が降り出し、次第に本降りの雨となるでしょう。沿岸部を中心に風も強まりそうです。



東北南部では午前中は晴れますが、午後は雲が増えて、夜は雨の降る所がありそうです。東北北部はおおむね晴れるでしょう。山火事が発生した岩手県も含め空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには十分注意が必要です。北海道もおおむね晴れますが、午前中は一部で雨が降るでしょう。

最高気温は前日より大幅低下

今日23日の最高気温は、西日本や東日本では昨日22日より大幅に低くなるでしょう。福岡で昨日より3℃低い17℃、大阪で昨日より8℃低い15℃、名古屋で昨日より7℃低い16℃の予想です。東京都心は19℃と昨日より4℃低くなるでしょう。雨や風が冷たく、日中も羽織る物が必要になりそうです。日々の寒暖差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。