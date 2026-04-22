◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―２ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）

広島が今季２度目の完封負けを喫した。前夜は接戦をものにし連敗を３で止めたが、ワーストの借金５に逆戻り。相手左腕・山野に対して、両打ちのドラフト１位・平川（仙台大）を含めた右打者を７人起用したが、１点が遠かった。４イニングで得点圏に走者を進めた打線について、新井監督は「いいところまで行く。あともう少しのところを我慢してやっていきたい」と言及した。

開幕前に右ふくらはぎを痛めて出遅れていた大瀬良は、今季初先発で５回６安打２失点で黒星。自身３００登板目の節目を飾れなかった。

以下は新井監督の主な一問一答。

―大瀬良について。

「粘り強く投げていた」

―打線はメンバーを入れ替えた中で、あと１本が出ればという展開だった。

「そうだね。いいところまで行くんだけど、あともう少しのところを我慢してやっていきたい」

―モンテロ、ファビアンの２人が浮上には必要だが、起用は考えながらになるのか。

「ずっと考えてるし、そこもまた考えながらやっていきたい」