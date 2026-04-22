３月に終了したドラマ「テミスの不確かな法廷」で、裁判官・安堂（松山ケンイチ）の予測不能な言動に振り回されながらも向き合う実直な検察官・古川を演じた俳優・山崎樹範（５２）が２０１６年１１月１１日に結婚した女優・吉井怜（４４）との飾らない日常をＳＮＳで公開した。

氷川きよし特別公演に出演中の山崎。４月２５日からは博多座公演を控えており、２１日付のＳＮＳでは「怜ちゃんと２人ではま寿司へ。見よ！この真剣な表情！！まだ手元にエビとタコがあるのに。。。」と目の前の皿に５貫あるにもかかわらず、真剣な眼差しでタブレットから注文しようとしている妻の姿を公開した。

芸能界きっての仲良し夫婦として知られる２人。結婚から１０年目の現在も「怜ちゃん」とのラブラブぶりは変わらない。

黒いＴシャツ姿のカジュアルな私服姿の吉井に、コメント欄には「奥様美しい♥」「奥さま！横顔もお美しい♥」お宅の奥さん可愛いっすな〜♥」「怜ちゃんかわよ♥」「眩しくて見えない…」「可愛い♥」「なかなかお目にかかれない真剣な表情！」など多くのコメントが寄せられている。