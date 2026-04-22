29日午後10時からフジテレビ『U-NEXT presents ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』が放送【撮影／宇高尚弘】 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　フジテレビで29日に放送される『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）の番組名が、『U-NEXT presents ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』に決定。午後10時から全国放送される（ディレイ放送）。

【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」

　本大会では、日本格闘技界を長年牽引してきた武尊が、現役最後の試合で宿命のライバル・ロッタンと対戦。さらに、世界タイトルマッチをはじめ、日本および世界のトップファイターが一堂に集結したONEならではのハイレベルな試合が行われる。

　なお、全試合のライブ配信はU-NEXTで配信（会員は追加料金なしで見放題）。

■放送予定対戦カード
　メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦　
　ロッタン(タイ） VS 武尊（日本）

　フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
　若松祐弥（日本） VS アバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）

　アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ　
　吉成名高（日本） VS ソンチャイノーイ（タイ）

　バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ　
　ジョナサン・ハガティー（イギリス） VS 与座優貴（日本）