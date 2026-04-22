「武尊引退試合」フジ地上波放送は“U-NEXT presents” タイトル戦4試合を放送予定
フジテレビで29日に放送される『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）の番組名が、『U-NEXT presents ONE SAMURAI 1 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜』に決定。午後10時から全国放送される（ディレイ放送）。
【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」
本大会では、日本格闘技界を長年牽引してきた武尊が、現役最後の試合で宿命のライバル・ロッタンと対戦。さらに、世界タイトルマッチをはじめ、日本および世界のトップファイターが一堂に集結したONEならではのハイレベルな試合が行われる。
なお、全試合のライブ配信はU-NEXTで配信（会員は追加料金なしで見放題）。
■放送予定対戦カード
メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
ロッタン(タイ） VS 武尊（日本）
フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松祐弥（日本） VS アバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）
アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ
吉成名高（日本） VS ソンチャイノーイ（タイ）
バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ
ジョナサン・ハガティー（イギリス） VS 与座優貴（日本）
【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」
本大会では、日本格闘技界を長年牽引してきた武尊が、現役最後の試合で宿命のライバル・ロッタンと対戦。さらに、世界タイトルマッチをはじめ、日本および世界のトップファイターが一堂に集結したONEならではのハイレベルな試合が行われる。
■放送予定対戦カード
メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
ロッタン(タイ） VS 武尊（日本）
フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松祐弥（日本） VS アバズベク・ホルミルザエフ（ウズベキスタン）
アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ
吉成名高（日本） VS ソンチャイノーイ（タイ）
バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ
ジョナサン・ハガティー（イギリス） VS 与座優貴（日本）