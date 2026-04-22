ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７５ｂｐ 縮小は一服
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６４、伊７５ｂｐ 縮小は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:03時点）（%）
ドイツ 3.003
フランス 3.646（+64）
イタリア 3.755（+75）
スペイン 3.449（+45）
オランダ 3.138（+14）
ギリシャ 3.724（+72）
ポルトガル 3.4（+40）
ベルギー 3.56（+56）
オーストリア 3.282（+28）
アイルランド 3.217（+21）
フィンランド 3.293（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:03時点）（%）
ドイツ 3.003
フランス 3.646（+64）
イタリア 3.755（+75）
スペイン 3.449（+45）
オランダ 3.138（+14）
ギリシャ 3.724（+72）
ポルトガル 3.4（+40）
ベルギー 3.56（+56）
オーストリア 3.282（+28）
アイルランド 3.217（+21）
フィンランド 3.293（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）