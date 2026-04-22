ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６４、伊７５ｂｐ　縮小は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:03時点）（%）
ドイツ　　　　3.003
フランス　　　3.646（+64）
イタリア　　　3.755（+75）
スペイン　　　3.449（+45）
オランダ　　　3.138（+14）
ギリシャ　　　3.724（+72）
ポルトガル　　　3.4（+40）
ベルギー　　　3.56（+56）
オーストリア　3.282（+28）
アイルランド　3.217（+21）
フィンランド　3.293（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）