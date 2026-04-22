主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 386( 332)
日経225ミニ 6月限 646( 646)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 90( 90)
TOPIX先物 6月限 60( 60)
日経225ミニ 6月限 472( 472)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 56( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 400( 392)
TOPIX先物 6月限 1598( 538)
日経225ミニ 6月限 1514( 1514)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1211( 573)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 93( 77)
日経225ミニ 5月限 3307( 1373)
6月限 57677( 26455)
7月限 14( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 663( 419)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 5月限 2096( 894)
6月限 42987( 21215)
7月限 17( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 149( 149)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 246( 246)
6月限 4167( 4167)
7月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 471( 471)
9月限 25( 25)
日経225ミニ 5月限 235( 235)
6月限 18037( 18037)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 386( 332)
日経225ミニ 6月限 646( 646)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 90( 90)
TOPIX先物 6月限 60( 60)
日経225ミニ 6月限 472( 472)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 56( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 400( 392)
TOPIX先物 6月限 1598( 538)
日経225ミニ 6月限 1514( 1514)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1211( 573)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 93( 77)
日経225ミニ 5月限 3307( 1373)
6月限 57677( 26455)
7月限 14( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 663( 419)
9月限 13( 7)
日経225ミニ 5月限 2096( 894)
6月限 42987( 21215)
7月限 17( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 149( 149)
9月限 8( 8)
日経225ミニ 5月限 246( 246)
6月限 4167( 4167)
7月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 471( 471)
9月限 25( 25)
日経225ミニ 5月限 235( 235)
6月限 18037( 18037)
7月限 7( 7)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース