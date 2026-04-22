　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 386(　　 332)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 646(　　 646)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　90(　　　90)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　60(　　　60)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 472(　　 472)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　56(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 400(　　 392)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1598(　　 538)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1514(　　1514)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1211(　　 573)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　93(　　　77)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3307(　　1373)
　　　　　 　 　 6月限　　　 57677(　 26455)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　14(　　　10)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 663(　　 419)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　 7)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2096(　　 894)
　　　　　 　 　 6月限　　　 42987(　 21215)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　17(　　　11)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 149(　　 149)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 246(　　 246)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4167(　　4167)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　11(　　　11)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 471(　　 471)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 235(　　 235)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18037(　 18037)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース