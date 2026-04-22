　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 11752(　 11286)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11936(　 11530)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5683(　　5683)
　　　　　 　 　 6月限　　　142805(　142805)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　54(　　　54)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　8206(　　7938)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 175(　　 100)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16568(　 16040)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5512(　　5512)
　　　　　 　 　 6月限　　　103734(　103734)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　61(　　　61)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1258(　　 315)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 331(　　 326)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3167(　　3167)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1200(　　 873)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3804(　　2882)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4940(　　4880)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1631(　　1186)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6182(　　5420)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　50(　　　50)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6808(　　6808)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2907(　　2734)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4918(　　3900)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3253(　　3251)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4669(　　4556)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10139(　　9570)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3644(　　3644)
　　　　　 　 　 6月限　　　 50441(　 50441)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 258(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　75(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1652(　　 574)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 357(　　 259)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1425(　　1149)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 702(　　 672)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 544(　　 544)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース