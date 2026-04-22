外国証券 先物取引高情報まとめ（4月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11752( 11286)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 11936( 11530)
日経225ミニ 5月限 5683( 5683)
6月限 142805( 142805)
7月限 54( 54)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8206( 7938)
9月限 175( 100)
TOPIX先物 6月限 16568( 16040)
日経225ミニ 5月限 5512( 5512)
6月限 103734( 103734)
7月限 61( 61)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1258( 315)
TOPIX先物 6月限 331( 326)
日経225ミニ 6月限 3167( 3167)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1200( 873)
TOPIX先物 6月限 3804( 2882)
日経225ミニ 5月限 4( 4)
6月限 4940( 4880)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1631( 1186)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 6182( 5420)
日経225ミニ 5月限 50( 50)
6月限 6808( 6808)
7月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2907( 2734)
TOPIX先物 6月限 4918( 3900)
日経225ミニ 6月限 3253( 3251)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4669( 4556)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 10139( 9570)
日経225ミニ 5月限 3644( 3644)
6月限 50441( 50441)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 258( 0)
9月限 75( 0)
TOPIX先物 6月限 1652( 574)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 357( 259)
TOPIX先物 6月限 1425( 1149)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 702( 672)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 544( 544)
日経225ミニ 5月限 36( 36)
7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11752( 11286)
9月限 26( 26)
TOPIX先物 6月限 11936( 11530)
日経225ミニ 5月限 5683( 5683)
6月限 142805( 142805)
7月限 54( 54)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 8206( 7938)
9月限 175( 100)
TOPIX先物 6月限 16568( 16040)
日経225ミニ 5月限 5512( 5512)
6月限 103734( 103734)
7月限 61( 61)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1258( 315)
TOPIX先物 6月限 331( 326)
日経225ミニ 6月限 3167( 3167)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1200( 873)
TOPIX先物 6月限 3804( 2882)
日経225ミニ 5月限 4( 4)
6月限 4940( 4880)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1631( 1186)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 6182( 5420)
日経225ミニ 5月限 50( 50)
6月限 6808( 6808)
7月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2907( 2734)
TOPIX先物 6月限 4918( 3900)
日経225ミニ 6月限 3253( 3251)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4669( 4556)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 10139( 9570)
日経225ミニ 5月限 3644( 3644)
6月限 50441( 50441)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 258( 0)
9月限 75( 0)
TOPIX先物 6月限 1652( 574)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 357( 259)
TOPIX先物 6月限 1425( 1149)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 702( 672)
9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 544( 544)
日経225ミニ 5月限 36( 36)
7月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース