「日経225オプション」5月限プット手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 139( 39)
JPモルガン証券 222( 22)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 159( 9)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
三菱UFJ証券 300( 0)
みずほ証券 150( 0)
◯5万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 139( 39)
JPモルガン証券 222( 22)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 159( 9)
SBI証券 9( 5)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
三菱UFJ証券 300( 0)
みずほ証券 150( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 3( 1)
フィリップ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万9625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース