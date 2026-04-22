海の幸やご当地ラーメンなど、北海道のおいしいものを集めた物産展が22日に秋田市で始まりました。



食欲をそそる香りが漂う会場で、北国の逸品を堪能してきました！



鴨下望美アナウンサー

「あ、地階に近付くと甘い匂いや香ばしい匂いがしてきました。お腹すきますね～。今回もおなじみのこちらの特設会場にはおいしいものといったら！な北海道の名品が大集合しています」





秋田市の西武秋田店で22日に始まった「初夏の北海道物産展」。西武秋田店の中でも特に人気の物産展で、会場には、今回も北海道各地の名店・逸品が集まりました。店員「これイカおいしいですよ」鴨下アナ「あ、じゃあイカ…あすみません。ありがとうございます。わあなんかおいしそう！プチプチいっぱいついてる、おいしそう！いただきます」カメラマン「もうちょい見せて」鴨下アナ「ああもうちょっと…」こちらは、肉厚な紋甲イカととびっこを昆布で和えた逸品です。鴨下アナ「いただきます。んん～おいしいですね。イカのコリコリ食感ととびっこのプチプチが」鴨下アナ「ありがとうございます。へえ～昆布出汁ザンギ。んん～おいしい、ん、確かに、昆布のお出汁を感じます、奥に。皮もパリパリというかサクッサクですし。お肉がジューシーでおいしい。これはビール欲しい」チーズがあふれるこちらは札幌のコロッケ専門店の人気商品です。鴨下アナ「んん～濃厚。コロッケの味に、とろり濃厚なチーズフォンデュの味がよく合います。ん～おいし」鴨下アナ「はあ～本当いい香りがします。炒めた油もですかね。すごくいい香りがしています。ではまずスープから、あら、きれいなスープ。んん、うーわおいしい。味噌のコクとちょっと炒めた油ですかね。まろやかな風味がしてめちゃくちゃおいしいです。じゃあこの勢いで麺も。わあ、大好き、こういう黄色い中太の麺。合いそうですね。いただきます。ん、ツルツルモチモチ。スープによく絡んで本当においしいです。」会場には、手土産にもぴったりなお菓子も並んでいます。“なまらうまい”北国の逸品を堪能できる「初夏の北海道物産展」。大型連休最終日の来月6日水曜日まで開催されています。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢来週からは西武秋田店のすぐそば、アゴラ広場と大屋根通りでグルメ屋台を集めたイベントも始まります。こちらもおいしそうなものがいっぱいなんです！食のイベントで大型連休中の秋田駅前はさらに盛り上がりそうです。※4月22日午後6時15分のABS news every.でお伝えします