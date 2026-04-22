辻希美「お弁当の事を考えて夕飯作るようになった」フライパンで調理中の写真公開「一口大で食べやすそう」「すごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの辻希美が4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕飯のおかずを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「一口大で食べやすそう」お弁当のことも考えられて作った夕飯
長男・青空（せいあ）くんの高校進学以降、度々弁当作りについて投稿している辻。「お弁当の事を考えて夕飯作るようになった」とつづり、調理中の写真を投稿。フライパンには焼き色のついた一口大の肉が並べられており、フライパンの後ろにはコロッケのような揚げ物がたくさん並んでいる。続く「昨日の夕飯」とコメントのついた写真では、お取り寄せと思われる木箱に詰められた調理前のシュウマイが写っている。
この投稿には「どれも美味しそう」「お弁当のことまで考えててすごい」「愛情たっぷりで羨ましい」「料理上手で尊敬します」「真似したいものばかり」「一口大で食べやすそう」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「一口大で食べやすそう」お弁当のことも考えられて作った夕飯
◆辻希美「お弁当の事を考えて夕飯作るようになった」夕飯公開
長男・青空（せいあ）くんの高校進学以降、度々弁当作りについて投稿している辻。「お弁当の事を考えて夕飯作るようになった」とつづり、調理中の写真を投稿。フライパンには焼き色のついた一口大の肉が並べられており、フライパンの後ろにはコロッケのような揚げ物がたくさん並んでいる。続く「昨日の夕飯」とコメントのついた写真では、お取り寄せと思われる木箱に詰められた調理前のシュウマイが写っている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「お弁当のことまで考えててすごい」「愛情たっぷりで羨ましい」「料理上手で尊敬します」「真似したいものばかり」「一口大で食べやすそう」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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