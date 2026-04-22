ビリー・アイリッシュ、憧れのジャスティン・ビーバーとコーチェラで共演

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　歌手のビリー・アイリッシュが、デビュー前から憧れていたジャスティン・ビーバーとコーチェラの舞台で共演を果たした。その瞬間を見守っていたビリーの母の投稿にも、ファンから感激の声が寄せられている。

【写真】全身から伝わる喜び！　ビリー・アイリッシュ、ジャスティン・ビーバーに呼ばれステージへ

　世界最大の野外音楽フェス「コーチェラ2026」でヘッドライナーを務めたジャスティン。2009年のヒット曲「One Less Lonely Girl」の演奏中に、ジャスティンの妻ヘイリー・ビーバーや、兄フィニアス・オコネルらと一緒にVIP席から見ていたビリーをステージに呼び、同曲を彼女に捧げた。

　幼い頃からジャスティンの大ファンで、自室の壁にポスターを飾っていたというビリーは、翌日インスタグラム・ストーリーズにて、赤く泣き腫らした目を投稿し「涙が止まらない」と感動冷めやらぬ様子をシェア。

　また、ビリーの母マギー・ベアードも、インスタグラムでステージ上でジャスティンに抱きしめられるビリーの写真や、感極まった様子でステージに向かい、ジャスティンに迎えられる様子を映した映像を公開するとともに、「これまでで一番感動的な瞬間の1つ」と振り返った。

　マギーは、「心を動かされるアーティストに、子どもたちが深く惹かれていく様子を目撃してきましたが、親として我々に出来ることはほとんど何もありません。せいぜいレコードを買ってあげるとか、コンサートのチケットを買うことくらいです（私たちの場合は実際のコンサートチケットを購入する余裕がなかったので、コンサート映画のチケットでした）」とコメント。

　「想像もできなかった夢が、長い年月をかけて実現するのを見て、本当に素晴らしい気持ちです」と綴り、「ビリーや私たち家族全員に優しさを示してくれたジャスティン・ビーバーと、素晴らしい形で実現してくれたヘイリー・ビーバーに感謝します」と締めくくった。

　この投稿には55万を超える「いいね」が送られ、iHeartRadioの公式から「本当に特別な瞬間だった」、Spotifyの公式から「笑顔になるとともに少し泣ける」、DJのゼイン・ロウから「音楽は魔法だ」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「感動した」「素敵だった」「私達も嬉しかった」「本当に泣いちゃった」「夢は叶ったね」などと反応が寄せられている。

引用：「マギー・ベアード」Instagram（＠maggiebaird）