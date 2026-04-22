◆米大リーグ ジャイアンツ３―１ドジャース（２１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャースが２１日（日本時間２２日）、敵地・ジャイアンツ戦に敗れ、連勝はならなかった。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打２三振の内容で、連続試合出塁記録をアジア最長、球団史上２位タイとなる「５３」に伸ばした。投げては先発・山本由伸投手（２７）が初回に３点を失いながらも、７回６安打３失点７奪三振の好投を見せたが、打線が沈黙し、２敗目。チームは連勝とはならなかった。

大谷は打席に立つ度に大ブーイングの異様な雰囲気。１、２打席目はともに空振り三振に倒れると、球場から大歓声がわき起こった。２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目、代わった左腕ミラーの直球を三遊間にはじき返すと激走。快足飛ばして間一髪、一塁はセーフとなった。５３連続試合出塁は２０１８年・秋信守を上回るアジア選手最長。球団史上では２０００年のＳ・グリーンに並ぶ２位となった。

投げては山本が好投。初回はエラーも絡み、３点を失ったが、２回以降は抜群の安定感を見せた。圧巻だったのは７回。ギルバートを９５・５マイル（約１５３・７キロ）直球、ベイリーを９５・７マイル（約１５４キロ）直球、アダメスを９５・４マイル（約１５３・５キロ）シンカーで３者連続の見逃し三振に斬って役目を果たした。開幕から５試合連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくった。

チームは連勝とはならず。翌２２日（同２３日）の２戦目は、大谷が今季４度目の登板で３勝目を狙う。