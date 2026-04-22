Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>が一時ストップ高に買われたほか、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A.T>、ブルーイノベーション<5597.T>、ＡＣＳＬ<6232.T>などドローン関連の有力ベンチャーに位置付けられる銘柄群に投資マネーが攻勢をかけている。防衛関連の側面でドローンの存在が世界的に意識されるなか、東京市場でも同様の思惑で関連銘柄の株価を刺激している。政府が２１日に殺傷能力がある防衛装備品の輸出を規制してきた「５類型」を撤廃したほか、小泉進次郎防衛大臣がドローンの国産化が不可欠との見解を示したことも伝わり、関連銘柄が動意づいた。



そうしたなかテラドローンは、その思惑買いの先陣を切っている。同社は欧州を軸にドローンの航空運航管理（ＵＴＭ）で実績が高いが、３月末にはウクライナのディフェンステック企業であるＡｍａｚｉｎｇ Ｄｒｏｎｅｓ（アメイジング・ドローンズ）との資本・業務提携を発表しマーケットの耳目を驚かせた経緯がある。提携と同時に新型迎撃ドローン「Ｔｅｒｒａ Ａ１」を販売開始することも開示し、今後の軍用ドローンへの展開シナリオが同社株の時価総額を膨張させた。直近では前週末１７日に、発売した「Ｔｅｒｒａ Ａ１」について、ウクライナにおける実運用が始まったと発表している。更に前日（２１日）には「防衛装備品市場への本格参入」を踏まえ、２８日に具体的な進捗および今後の事業戦略に関する説明会を開催しオンライン配信も行うことを発表しており、短期資金の誘導に弾みがついた。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS