「男ふたりでスイス旅」つるの剛士、イケメン息子の顔出しショット公開「カッコいい！」「幸せだね」
タレントのつるの剛士さんは4月21日、自身のInstagramを更新。息子と2人で旅行に行くことを報告し、顔出しショットを公開しました。
【写真】つるの剛士のイケメン息子
コメントでは「親子で海外！素敵です」「わ！男2人旅最高っ！！」「おおおッ！どうぞお気をつけて」「幸せだね」「カッコいい！」「イケメンズでの旅ステキデス！」「息子さんと、ずっと行きたかった場所に行ける なんて羨ましいんでしょうか」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】つるの剛士のイケメン息子
「親子で海外！素敵です」つるのさんは「ようやく行ける。私が心酔する心理学者、カール・グスタフ・ユングの故郷、研究所のあるスイス」「そしておなじく、幼い頃からずっとスイスに憧れていた息子と今回バッチリタイミングも合い、男ふたりでスイス旅」などとつづり、1枚の写真を投稿。空港で撮影した、息子とのツーショットです。息子は顔出ししており、とてもイケメンであることが分かります。つるのさんは「本当に嬉しい。まさにシンクロニシティ。行ってきます」と、喜びをあらわにしました。
「15年ぶりの家族写真」3月6日には「先日、長女の成人式を記念して撮った家族写真があがってきた。子どもたちの七五三以来15年ぶりの家族写真」と、家族の集合ショットを披露していたつるのさん。15年前の家族写真も公開しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)