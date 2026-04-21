【リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出」】 7月2日 開催予定 プレイ形式：所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント

体験型ゲーム・イベント「リアル脱出ゲーム」を企画制作するSCRAPは、アニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作「疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出」を7月2日より全国各地をはじめ、台湾など世界各地で開催する。

2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」のコラボレーション「コナン脱出」シリーズ。会場で起こる事件に巻き込まれた参加者が、コナン達と協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る体験型ゲーム・イベントとなっている。

シリーズ最新作となる「疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出」は、上映中の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の後日譚となる完全オリジナルストーリーで展開する。参加者は、コナンや萩原千速達とともに情報を集め、推理を通して事件の解決を目指すこととなる。

【リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』│イベントCM第1弾】

□リアル脱出ゲーム「名探偵コナン 疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出」イベント特設サイト

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出」

7月2日 開催予定

プレイ形式：所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント

【コナン達とともに、窮地に陥った蘭を救出！】

「待ってろ……蘭！」

横浜で自動運転バスの試乗会に参加したコナン、蘭、世良。しかし突如、蘭を1人乗せたままバスが暴走を始める！ コースを外れたバスを追うコナンと世良。そして神奈川県警交通機動隊の萩原千速も白バイで追走する。

「指令センター、応答願います！ 車内には……時限爆弾が仕掛けられている模様です！」

しかし、指令センターにいるあなたもまた、未曾有の危機に直面していた。ウイルスによってシステムが乗っ取られ、バスをコントロールできなくなっていたのだ……！

現場を奔走するコナン、世良、千速。犯人を捜査する横溝重悟。そして、指令センターに残された最新鋭のシステムを駆使するあなた。

バスの行方は？ システムを乗っ取った犯人の目的とは？ 指令センターから横浜の街にいるコナン達と協力し、絶体絶命の危機から蘭を救い出せ！

劇場版の舞台横浜で「特別公演」を開催

開催期間：8月21日～8月23日

劇場版の舞台横浜で行なわれる「特別公演」は、「横浜 大さん橋ホール」会場にて8月21日から8月23日の3日間限定で開催される。特別公演では、特別なキャラクターボイスを聴きながら会場に向かう「送迎バス」をはじめ、この会場でしか手に入らない、イベントビジュアルの「限定ショッパー」など、さまざまな特別な特典が付属する。会場に向かう道中からイベント終了後まで「名探偵コナン」の世界に浸ることができる、ファン必見のイベントとなっている。

限定グッズ「女神の羽ペンセット」付属の特典付きチケットも

ここでしか手に入らない限定グッズがセットになった前売限定の「特典付きチケット」も販売。オリジナル箔押しBOXに入ったインクボトル付きの羽ペンと、ご自宅で楽しめる謎解きキットがセットになった、イベントに参加した思い出にもぴったりのグッズとなっている。

新一＆コナンの誕生日を記念したお祝いキャンペーンを開催

新一＆コナンの誕生日である5月4日を記念して「新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン」を開催。5月2日から5月6日にチケットを購入すると、もれなく会場でオリジナルチケットケースがもらえる。

※キャンペーン期間中は、少年探偵SCRAP団（FC）団員以外の方もチケットをご購入いただけます。

※団員先行期間も「新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン」の対象です。

ファミリーキットで親子でも遊びやすく！

親子で参加するユーザー向けに、子どもと保護者で協力しながら、もっと謎解きを楽しむことができる「ファミリーキット」が登場。「ファミリーキット」は、会場での体験や謎解きのクオリティはそのままに、謎の難易度やボリュームを調整し、漢字にルビが振られ、テキストが読みやすくなったキットで、より親子で「名探偵コナン」の世界を楽しみながら謎解きに挑戦することができる。

さらに、ファミリーキットをプレイした子どもには、特別な感謝状が贈呈される。

リアル脱出ゲーム×「名探偵コナン『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』」概要

【2025年の「コナン脱出」の会場の様子】

7月2日 開催予定

プレイ形式：所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント

主催：「疾風の追走からの脱出」製作委員会

企画制作：SCRAP

チケット料金： 一般 3,700円

グループチケット（1人～6人）：1人あたり3,400円（合計20,400円）

特典付きチケット：チケット料金+3,500円／1人

※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。

チケット販売スケジュール

少年探偵SCRAP団（FC）団員先行：4月25日12時～5月1日23時59分

新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン：5月2日12時～5月6日23時59分

プレイガイド先行：5月7日12時～5月10日23時59分

一般販売：5月11日12時～

※一部地域はチケット販売スケジュールが異なります。詳細は特設サイトをご確認ください。

特典付きチケット情報

特典付きチケット限定グッズには、オリジナル箔押しBOX入りのインクボトル付きの本格的な羽ペンと謎解きキットがセットになった「女神の羽ペンセット」が付属する。

※特典付きチケットの詳細や注意事項は、特設サイトをご確認ください。

開催会場、日程

【神奈川（横浜）】大さん橋ホール（特別公演）：8月21日～8月23日

【東京（新宿）】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホール：7月2日～10月25日

【東京（原宿）】リアル脱出ゲーム原宿店：7月9日～9月6日

【大阪（心斎橋）】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：7月9日～10月12日

【愛知（名古屋）】リアル脱出ゲーム名古屋店：7月9日～10月25日

【愛知（豊橋）】アイプラザ豊橋 小ホール：9月19日～9月20日

【北海道（札幌）】アスティホール（札幌）：8月11日～8月22日

【北海道（北見）】北ガス市民ホール 小ホール（旧：北見市民会館）：9月19日～9月21日

【北海道（旭川）】イオンモール旭川駅前 イオンホール：10月30日～11月1日

【北海道（帯広）】とかちプラザ 大集会室：8月28日～8月30日

【北海道（函館）】函館サーモン・まるなまホール 小ホール：8月1日～8月2日

【青森】新町キューブ グランパレ：10月31日～11月3日

【岩手】岩手県産業会館 大ホール：10月10日～10月12日

【宮城】イベントホール松栄：8月6日～8月11日

【秋田】秋田拠点センターアルヴェ 2F多目的ホール：12月5日～12月6日

【茨城】エクセルホール：8月29日～8月30日

【栃木】マロニエプラザ 小展示場：7月31日～8月2日

【群馬】イオンモール高崎 2Fイオンホール：10月10日～10月12日

【埼玉】ソニックシティ 4F国際会議室：8月28日～8月30日

【千葉】イオンモール木更津 2Fイオンホール：10月31日～11月1日

【神奈川（元町・中華街）】リアル脱出ゲーム横浜店：9月3日～10月25日

【新潟】新潟日報メディアシップ 日報ホール：10月31日～11月10日

【山梨】イオンモール甲府昭和 イオンホール：8月21日～8月23日

【長野】長野市芸術館 3Fアクトスペース：9月26日～9月27日

【静岡（静岡）】クーポール会館 5F 5-A：8月13日～8月16日

【三重】イオンモール津南 イオンホール：9月26日～9月27日

【兵庫】神戸市産業振興センター レセプションルーム：10月16日～10月18日

【鳥取】鳥取県 北条農村環境改善センター：9月4日～9月6日

【島根】テルサホール：9月12日～9月13日

【岡山】オルガホール：8月8日～8月16日

【広島】広島県立広島産業会館 本館2F：9月18日～9月23日

【山口】アスピラート 2F展示ホール：10月17日～10月18日

【徳島】アスティとくしま 第2特別会議室：8月28日～8月30日

【香川】サンメッセ香川 2Fサンメッセホール：10月23日～10月25日

【愛媛】アイテムえひめ 多目的ルームA：10月9日～10月12日

【高知】高知市文化プラザ かるぽーと 龍馬学園イベントホール：8月21日～8月23日

【福岡】西鉄ホール：8月7日～8月16日

【長崎】出島メッセ長崎：12月11日～12月13日

【熊本】熊本城ホール 3F会議室：11月21日～11月23日

【大分】TOSテレビ大分 3F大ホール：10月10日～10月12日

【鹿児島】イオンモール鹿児島 2Fイオンホール：9月19日～9月23日

【沖縄】RBCホール：11月20日～11月23日

【台湾】詳細後日発表

※その他の地域でも開催予定！ 詳細は後日発表いたします。

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