１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は、全国の現役高校生（男女）に「自分のことをエゴサーチしたことがありますか？」というアンケート調査を実施した。「ある」が２１.８％、「ない」が７８.２％という結果となり、実に５人に１人が“エゴサ経験”があることがわかった。

【２１.８％がエゴサ経験あり 女子は「評価」男子は「漏洩チェック」の傾向】

エゴサをする理由を見ると、男女で傾向の違いがあることが見えてきた。

まず、女子高生からは、「私はどう見られてるか気になるから」「人の目が気になる」「周りの評価が気になるから」など、人からどう見られているのかを知りたいという気持ちからエゴサをするという回答が多く寄せられた。

また、「自分に自信がない」「自分嫌いだから」といった回答もあり、ネガティブな自己評価とエゴサが結びついているケースもうかがえる。

他には、「部活の大会成績を調べるために」「ピアノのコンクール」「小さい時に賞をとったから」「新聞に載ったことがあるから」など、スポーツ大会やコンクール、新聞掲載など、自分の記録を確認するためにエゴサーチをするケースもうかがえる。

ＳＮＳがきっかけになるケースもあり、「ＹｏｕＴｕｂｅをしているからしてみたくなったことがある」「ＴｉｋＴｏｋをやっているから」「Ｘで自分のアカウントを検索すると出てくるのかなーって思ったのでやってみました」と、自分の名前がどこまで届いているのかを確かめるツールとしてエゴサをしている女子高生もいたようだ。

一方、男子高生の回答では「守り」の意識が強く表れているといえる結果が出た。具体的には、「ネットにどれくらいの情報が広がっているか知るため」「ネットに自分の情報が漏洩してないか心配だったから」「晒しスレに乗ってないか見てる」「炎上したことあるから」といった、“変なところで名前が出ていないか”をチェックする感覚でエゴサをしている回答が目立った。

また、「楽しいから」「面白そうだったから」「なんとなく」など、友達とのノリで検索したという男子高生の声もあり、検索した結果「自分の名前を検索してみたら過去の黒歴史が出てきてびっくりしました」といった経験をした男子高生もいたようだ。

【７８.２％はエゴサ未経験「有名人じゃない」「興味ない」「意味ない」など】

一方、多数派となった「エゴサをしたことがない」７８.２％の高校生は、大きく３つのタイプに分かれる結果が見えてきた。

まず１つ目は「有名人じゃないから」という一般人アピール。「エゴサするほど有名じゃない」「インフルエンサーでもないから」

「芸能人じゃないから」「一般人だから」と、有名人でもない自分自身がＳＮＳ上を沸かすこともなければ、書き込まれることもないと感じているようだ。中には、「悪口を言われるほど目立ってない」「ネットの海に存在するわけがないような行動を行っているため」など、自分の“目立たなさ”をむしろ面白がるような声もあった。

さらに、「どうせ何も出てこないから」「絶対なにも出てこないから」と、検索をしてもなにも出てこないことを前提にしている高校生も多いようだ。

２つ目は「興味ない」や「気にならない」という意見。「ぜんぜん興味ない」「他人の評価は気にしないから」「自分に特に興味がないから」「自分嫌いだから」など、エゴサーチへの興味もなく、自分自身にもあまり関心がないという事実もこの回答からは垣間見えた。

３つ目は「意味ない」「きっかけがない」など、なんの意味も持たないスルー派の声。「する必要性を感じない」「したところで意味ないと思うから」「やる意味がないから」と、淡々とした理由でエゴサをしていない人も多く見られた。また、「するきっかけがない」「しようと思ったことがないから」という、“特に理由はないけどやっていない”高校生もいたようだ。

また、以上の３つの大きな理由以外で注目すべき回答が、「エゴサーチが何かよく分からないから」「エゴサーチという言葉を知らない」「それはなんですか？」など、そもそも“エゴサーチ”という言葉を知らないという高校生の回答だ。特に１５歳１６歳の高校生から、「意味がわからない」という声が寄せられていることから、高校１年生、２年生あたりに「エゴサしてる？」と聞いたら、「は？」と言われる可能性はゼロではないようだ。