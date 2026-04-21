100型4K液晶「100ZX1S」

TVS REGZAは、色鮮やかな映像が楽しめるRGB LEDバックライト搭載の4K液晶テレビ「ZX1Sシリーズ」、および「ZX2Sシリーズ」を5月29日に発売する。100型、85型、75型、65型の4サイズを用意。価格はオープンで、市場想定価格は55万円前後から。

4K液晶「ZX1Sシリーズ」 (RGB LED)

・100型「100ZX1S」 198万円前後 5月29日発売

・85型「85ZX1S」 132万円前後 同上

4K液晶「ZX2Sシリーズ」 (RGB LED)

・75型「75ZX2S」 77万円前後 5月29日発売

・65型「65ZX2S」 55万円前後 同上

65型4K液晶「65ZX2S」

昨年12月に発売した116型4K液晶テレビ「116ZX1R」と同じ、RGB 3色の微細なLEDチップをバックライトに使った液晶レグザ。

ZX1Rは、116型で約660万円という非常に高価な商品だったが、今回発売する“第2世代”ではLEDチップの実装方法を最適化(POB→COB)するなどして、コストダウンを実現。さらに、65型・75型といった比較的現実的なインチサイズも揃えた。

なお、ZX1SシリーズとZX2Sシリーズは同じRGB LED技術を採用しているが、「最大輝度や分割数などのバックライト仕様やスピーカー構成が異なる。このため、シリーズを2つに分け、ZX1Sを“フラッグシップ”、ZX2Sを“ハイエンド”と呼称している」という。

100型・85型の「ZX1Sシリーズ」

75型・65型の「ZX2Sシリーズ」

RGB LEDバックライトについて

ZX1S/ZX2Sシリーズの最大の特徴が、高純度の色で発光する3色のLED(RGB LED)チップをバックライトに使用していること。

これまでの液晶テレビで使われてきた「白色LED」や「青色LED」とは異なり、赤・緑・青色のLEDチップをバックライトに敷き詰め、映し出されるシーンの色に応じてRGB LEDを緻密に調光することで、高いコントラストと高純度な色彩表現を行なう。

ブランド統括マネージャーの本村裕史氏は、レグザがRGB LEDバックライトを採用するメリットとして、「広色域でリッチな色彩」「広視野角」「高コントラスト」の3つを挙げる。

「RGB LEDはただ色がキレイになるだけではない。バックライトにRGBの色が付いていることで、テレビを斜めから見た時も白浮きしにくく、視野角の改善とハローが低減される。またRGBが独立して駆動することで、余分な色の漏れ光が抑えられ、結果的に色の明部と暗部のコントラストが向上する。RGB LEDバックライトは高画質をもたらす」と、同技術の利点を話す。

量子ドット×ミニLED(左)と、RGB LEDの比較

ブランド統括マネージャーを務める本村裕史氏

さらに、レグザは今回、開発した新モデル(100ZX1S)を第三者評価機関に持ち込み、「輝度」「色域」「カラーボリューム」「コントラスト」を実際に計測したとのこと。

「第三者機関での評価によれば、ピーク輝度は4,000nits近くにまで達し、カラーボリュームに関しては、広色域LEDモデル比で約1,728倍もの非常に広範囲な色空間を描写できていることが分かった。これはRGB LEDモデルが、量子ドット×ミニLEDモデルと比べても、大幅なスペックアップを実現できていることの証しだ」とアピールする。

新モデル「75ZX2S」では、25年モデル比(75Z875R)で115%の広色域化を実現

第三者評価機関による評価結果

写真左がRGB LEDモデル「85ZX1S」、右が量子ドット×ミニLEDモデル「85Z970R」。左のRGB機は、色が飽和せずに深紅を描写できているが、右は明部が飽和し朱色のようなバラになっている

ZX1S/ZX2Sシリーズには、独自の映像エンジン「レグザエンジンZRα」を採用。さらにレグザエンジンがAIを用いて緻密に映像を解析し、被写体の色や輝き、質感をリアルに再現する「広色域映像再現テクノロジー」を導入した。

例えば、街灯やネオン、レーザー光のような自発光の光はそれらをあざやかに描きつつ、人物などは自然な人肌と衣装の質感をリアルに再現。さらに、AIで反射光中心のシーンを判別し、自然光のもとで生まれる濃厚な色の美しさを最明色理論に基づき、輝度や彩度を制御することでリアルに描写することを目指した。

エリアごとのRGB LED点灯時間に加え、電流をダイナミックに制御するローカルディミング技術「RGB輝度ブースト」を搭載。

明部エリアではLEDの点灯時間と電流を最大化する事でピークをブースト。逆に暗部エリアではLEDの点灯時間と電流を大幅に抑制することで引き締まった黒を演出。明暗のある、高コントラストな映像を可能にしている。

なお、「分割数は非公表」とのだが、「100型『100ZX1S』の場合は20,000分割を超えている」という。

85ZX1S(左)と、同型サイズのRGB LEDバックライトシステム

RGB LEDバックライトシステム

昨年発売の116型「116ZX1R」のRGB LEDチップ

'26年モデルで採用されているRGB LEDチップ

人差し指とRGB LEDチップの大きさ比較

サウンドシステムは、Dolby Atmosにも対応した「重低音立体音響システムZIS」。

100型・85型のZX1Sは、2wayメイン、センター、2wayトップ、2wayサイド、ウーファーの全24スピーカーを、140Wのマルチアンプで独立駆動する5.1.2チャンネル構成。ウーファーは、不要な振動を打ち消し合う密閉型のフォースキャンセリング方式を採用、筐体を振動させずに重低音を引き出す設計とした。

一回り小さい75型・65型のZX2Sは、13スピーカー＆150Wのマルチアンプシステムを搭載している。

音質調整のための「マルチバンドイコライザー」を搭載。20バンドの周波数帯域を選択し、自分好みのサウンドにイコライズできる。またラウドネスコントロールも備えており、低音と高音を独立させてレベル・モードの調整が可能になった。

「新シンクロドライブ」機能も搭載。「RA-B500」や「RA-B100」など、レグザ対応のサウンドバーを接続すれば、レグザ本体のスピーカーと対応サウンドバーを同時に駆動させて、画面中央から音が鳴っているような自然なサウンドが楽しめる。

5バンドもしくは20バンドから選択できるイコライザー

ラウドネスコントロール画面

AI技術とセンシング技術を組み合わせた“レグザ インテリジェンス”を搭載。

発話内容の文脈やニュアンスをレグザが理解し、番組のタイトルがわからない場合でも、「最近話題のドラマ」といった抽象的な言葉に対してトレンドやユーザーの好みに沿って、おすすめのコンテンツを表示してくれる「レグザAIボイスナビゲーター」や、コンテンツの音声成分を認識して音声と環境音のバランスを調整できる「レグザAI快適リスニング」などが利用できる。

2026年モデルでは「プロフィール切り替え」と、発話でユーザーを識別する「プロフィール切り替え対応AIボイスナビ」が追加された。

プロフィール切り替えに対応するのは、テレビ番組やネット動画の中からユーザーの嗜好に合わせたコンテンツを横断的に表示する「ざんまいスマートアクセス」、録画した番組を一覧表示する「録画リスト」、今後放送される番組の中からおススメをチェックできる「みるコレ番組ガイド」の3つ。

例えば、父や母、子どもなど、家族で利用するユーザーそれぞれの嗜好、履歴に応じたコンテンツを表示することができる。

プロフィールに応じた番組がレコメンドされる

2画面機能は、放送やHDMI、YouTube、AirPlayやミラーリングに加え、録画番組とネット動画に対応。「録画番組/ネット動画＋放送」や「HDMI/録画番組/YouTube＋ネット動画」といった2画面表示が可能になった。なお2画面対応のネット動画は、TVer、DAZN、Prime Video、ABEMA、U-NEXT、Hulu、Lemino、Disney＋、FIFAに限られる。

映像の表示サイズを変えることができる「画面サイズセレクト」を搭載。ゲームプレイ時、画面をあえて小さく表示させることで視線移動を減らすことができる。サイズの切り替えは、インチサイズ、もしくは1%単位での調整が行なえる。

搭載チューナーは、地上デジタル×3、BS/110度CSデジタル×3、BS/CS 4K放送×2。タイムシフトマシン機能は搭載しない。

4系統のHDMI入力が、すべてHDMI 2.1に対応した(従来モデルは2系統まで)。HDMI 入力2は側面、そのほかの入力は背面に用意されている

HDMI入力は4系統。すべてHDMI 2.1に対応し、どの端子に接続しても4K/144Hz信号を入力・表示できる。

さらにHDMI ARCのPCM出力が、192kHzに対応。従来のレグザでは、ARCのPCM出力が48kHz/16bitに制限されていたが、新モデルでは、96kHz/24bit収録されたライブBDの音声信号もARCでステレオアンプなどに伝送できる。

小岩井ことりさん(写真左)と、TVS REGZA 取締役副社長 石橋泰博氏