「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との歴史的一戦に向けた対策も最終段階に入り、「イメージは高まっている」と手応えを強調。中谷陣営も視察に訪れた中、惜しみなく多彩なパンチを披露し、「包み隠さず全部やりました」と声を上げた。井上との主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−この試合は「通過点」と発言。負けられない重圧はあるか。

「そういった重圧は毎試合乗り越えて３２戦やってきた。重圧は今に始まったことではないので何も気にしてない。ただ大一番で負けられない気持ちは強いし、僕のボクシング人生はここで終わりではないので『通過点』という言葉を使った」

−倒しにいくボクシングと、昨年９月のアフマダリエフ戦で見せたアウトボクシングについて。

「（中谷戦は）どちらも見せると思う」

−中谷は雑誌インタビューで「ぶっ倒す」と。

「まあ、どっちのボクシングも（状況に応じて）選択していきたい」

−東京ドームの“魔物”について。２年前のネリ戦はダウンを喫した。

「（意識は）全くない。あのシーンも“たられば”でそれは関係なく、ネリが一撃を当てた。それだけが事実。ただ、一度ドームを経験していることは生かせる」

−中谷は昨年９月のカネロＶＳクロフォードの試合展開が参考になると。

「まあ、ああはならないですね（笑）。当日、楽しみにしてください」

−１年前の表彰式で対戦を呼びかけたことから始まった。

「いい盛り上がりで試合当日を迎えられる。やってきたことは間違いじゃなかった。ただ、今は盛り上げることは考えてない。試合でどう戦うかだけを考えて過ごしているので、そんな（盛り上げ役としての）気持ちはとっくに終わっている」