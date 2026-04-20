堀田真由、うっかり撮影初日に池に落ちる 照れながら明かす「自ら濡れに行きました」
俳優の中村倫也、堀田真由が20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】二の腕スラリ！ノースリで登場した堀田真由
作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
三島の元恋人・桐崎恵茉を堀田が演じる。クランクインの話題になり、中村は「2人の出会いのシーンが地下のおしゃれなレストランだったんですけど水辺がある店で。『堀田さんです』、『お願いします』と現場に入られて落ちかけていたのを覚えてます」と明かすと、堀田は「落ちました」と苦笑いで訂正。中村は「店の中に池作るなよって話なんですけど（笑）。目の前で池に落ちる女優を初めて見ました。ニコニコしながら」と笑い、堀田は「自ら濡れに行きました（笑）。マネージャーさんに助けてもらいました」と照れていた。
舞台あいさつには、神木隆之介、ユースケ・サンタマリア、水沢林太郎、福澤重文、吉住、白宮みずほも参加した。
【全身ショット】二の腕スラリ！ノースリで登場した堀田真由
作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる。さらに、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦役でムロツヨシが出演し、物語をかき乱す存在となっている。
舞台あいさつには、神木隆之介、ユースケ・サンタマリア、水沢林太郎、福澤重文、吉住、白宮みずほも参加した。