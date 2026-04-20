「これ初？？期待しちゃうな」マクドナルド、新作ナゲットソースに期待の声！ 「美味いしかねえだろ」
マクドナルド公式X（旧Twitter）は4月19日に投稿を更新。期間限定で登場するチキンマックナゲットの新しいソースを告知しました。
【画像】マクドナルドの新作ナゲットソース2種
コメントでは、「これは行かなくちゃ」「これは絶対に合うな 楽しみ」「うまそう ポテトにもあいそう」「コレ美味いしかねえだろ」「これ初？？期待しちゃうな」など、期待の声が多く寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】マクドナルドの新作ナゲットソース2種
焼き肉のタレをイメージ同アカウントは「4/22(水)から期間限定ナゲットソースが登場！ 醤油とにんにく、しょうがの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソースです！」と、新たなソースを紹介。添えられた画像では、ナゲットを濃厚そうなソースにディップするシーンが収められています。
さっぱりタルタル風も同日の別投稿では「さっぱりレモンの風味にガーリックの旨味をプラスしたソルティな味わいのタルタルソースです！」と、もう1つの新ソースも発表した同アカウント。コメント欄では「これは気になる！」「さっぱりしてるし、しかもタルタル これは、絶対旨い」「絶対うまいやん」「んまそーーーー！！！！」など、こちらにも期待の声が集まりました。22日の登場が待ち遠しいですね。
(文:All About ニュース編集部)