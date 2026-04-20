３月のセンバツで優勝した大阪桐蔭が２０日、大阪府知事と議長を表敬訪問した。平井校長、西谷監督、有友部長、２１人の優勝メンバーが出席。黒川虎雅主将（３年）が「大阪府の皆さまの応援、『優勝おめでとう』という言葉に自分たちもうれしく思っていますし、まだまだやらないといけないと感じさせられる大会となりました。夏の日本一に向かって頑張ってまいります」などとあいさつ。

吉村洋文知事（５０）からは「私も見ておりましたけど、ヒヤヒヤする試合もあり、粘り勝ちの試合も多かったです。僅差で勝ちきって優勝を遂げられたこと、本当におめでとうございます」と祝福。

「優勝旗を持って帰ってきてくれたことを誇りに思います。ありがとうございます。多くの勇気と感動を与えてもらいました」とねぎらわれ、「春夏連覇目指して頑張ってください。応援しています」と激励された。

吉村知事からは直筆の色紙も贈られ、内海竣太副将（３年）が代表で受け取った。最後は全員で記念撮影。吉村知事と言葉を交わしていた西谷浩一監督（５６）は「『また頑張ってください』ということをお声がけいただいたので、『また頑張ります』ということでした」とやりとりを明かした。

１３日には大阪桐蔭のある大東市の逢坂市長を表敬訪問。指揮官は「これで全部表敬訪問が終わりましたので。春の大会も始まっているので、すでにいよいよという気持ちになっています。夏が始まるなという気持ち」と心境を語った。春夏連覇に向けては「簡単ではないですけど、挑戦できることを喜びに感じてやりたい」と意気込んだ。