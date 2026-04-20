2026年4月17日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅を査定してもらう様子を公開した。

（関連：「劣化している」はじめしゃちょーが不動産鑑定士に紹介した“5億円の豪邸”）

はじめしゃちょーは、2021年8月に3億円の豪邸を購入。その後、サウナやバスケットコートなどを作ったり、内装を変えたりとリフォームを繰り返してきており、いまや「5億円の豪邸」となっている。

自宅は購入してから約5年が経過しているようで、「劣化している」と明かした。そこではじめしゃちょーは、現在の自宅の価値を知りたいと思ったという。今回は鑑定士である不動産系YouTuberであり、不動産鑑定士である中瀬桃太郎氏を呼び、査定してもらうことに。査定のポイントは、立地、築年数、増築などと解説し、さっそく見ていくことに。

庭木の手入れが行き届いていることや、監視カメラの多さ、宅配ボックスの多さなどは好ポイントになるようだ。ただ、海に近い立地や、塩害によるサビなどは金額が下がる要素だと解説。そして査定額は「3億1300万円」という結果に。はじめしゃちょーは「リアルだな」「くっそぉ」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「オモロすぎる」「神回すぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）