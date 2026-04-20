気象庁によりますと午後6時44分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。

岩手・久慈港では午後5時34分に0.8メートル。

青森・八戸港では午後6時39分に0.4メートル。

北海道・浦河では午後6時31分に0.4メートル。

岩手宮古では午後5時22分に0.4メートル。

北海道・白老港では午後6時35分に0.2メートル。

青森・むつ小川原港では午後6時35分に0.2メートル。

福島相馬では午後6時24分に0.2メートル。

宮城・仙台港では午後6時23分に0.2メートル。

北海道・えりも町では午後6時8分に0.2メートル。

宮城・石巻市鮎川では午後6時2分に0.2メートル。

北海道・渡島森港では午後6時29分に微弱、数センチ程度です。

津波警報が発表されている青森・むつ市関根浜では午後5時49分に第1波を観測した後、午後6時44分現在、高さは観測中。

津波警報が発表されている岩手大船渡では午後5時21分に第1波を観測した後、午後6時44分現在、高さは観測中。

津波警報が発表されている岩手釜石では午後5時19分に第1波を観測した後、午後6時44分現在、高さは観測中。

場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。

今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。