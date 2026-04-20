気象庁によりますと、20日午後４時52分ごろの地震により長周期地震動・階級３を観測しました。山形県内でも階級2と階級1を観測しました。



秋田内陸南部では、地上の最大震度は４以下だったが大きな長周期地震動を観測しました。高層ビルや高層マンションでは、立っていることが難しく、固定していない家具が倒れるほどの非常に強い揺れが起きたため、エレベーターが停止している可能性があります。

山形県内で長周期地震動・階級２を観測した地域は山形庄内、

長周期地震動・階級１を観測した地域は山形最上、山形村山、山形置賜、





長周期地震動・階級２を観測した場所は鶴岡市馬場町、酒田市亀ケ崎、遊佐町遊佐、遊佐町小原田、長周期地震動・階級１を観測した場所は山形市緑町、米沢市駅前、米沢市アルカディア、鶴岡市温海川、酒田市飛島、新庄市東谷地田町、河北町西里、山形金山町中田、山形小国町岩井沢、白鷹町黒鴨、長周期地震動の階級４は高層階では立っていることができないことや固定していない大半の家具が大きく動き、倒れるものがあります。階級３は高層階では立っていることが困難になります。固定していない家具が動き、不安定なものは倒れるものがあります。階級２は高層階では室内で大きな揺れを感じます。棚にある食器や本が落ちることがあります。階級１は高層階でほとんどの人が揺れを感じます。つり下げているものが大きく揺れます。